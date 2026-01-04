ТУРПОТОК В АБХАЗИЮ ЗАМЕТНО РАСТЕТ

Сухум. 4 января 2026 г. Абхазия-Информ. Туристический поток из России в Абхазию по итогам 2025 года достиг отметки в 1,6 миллиона человек. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на министра туризма республики Астамура Логуа, этот показатель значительно превышает результаты предыдущего отчетного периода. Для сравнения, годом ранее количество российских путешественников, посетивших республику, составляло 1,364 миллиона.

Глава ведомства подчеркнул позитивную динамику и привел конкретные цифры организованного туризма. Логуа уточнил: «По данным министерства туризма, организованный туристический поток за период с 1 января по декабрь 2025 года составил 1 640 000 человек, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года (1,364 миллиона человек)».

Таким образом, интерес россиян к отдыху в соседней дружественной стране продолжает уверенно расти.

Важнейшим фактором, повлиявшим на рост показателей, стало возобновление прямого авиасообщения между двумя государствами. По словам министра, самолеты начали летать в начале мая 2025 года после длительного перерыва, который составлял 30 лет. Это событие значительно упростило логистику для отдыхающих и сделало курорты Абхазии еще доступнее для граждан России.

Принимающий аэропорт расположен в 18 километрах от столицы республики Сухума, недалеко от села Дранда в Гулрыпшском районе. Этот авиаузел был возведен еще в 1960-х годах и имеет богатую историю. До своего закрытия в 1993 году, в пиковые периоды туристического сезона, аэропорт успешно обслуживал до 5 тысяч пассажиров ежедневно.