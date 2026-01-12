Сухум. 12 января 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба поручил срочно помочь ветерану Великой Отечественной войны Евдокии Котляровой , чья квартира пострадала от пожара . Он дал прямое поручение – необходимо оказать всю возможную помощь ветерану.

Глава государства распорядился немедленно обеспечить ветерана временным жильём и провести ремонт её квартиры за счёт средств районного бюджета.

Все необходимые меры поддержки будут приняты в кратчайшие сроки.

Евдокия Котлярова летом 1941 года, будучи ещё юной девушкой, оказалась на оккупированной фашистами территории в Воронежской области. Рискуя жизнью, она помогала передавать сообщения от Красной армии местным партизанам.