 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГОСКОМСВЯЗЬ АБХАЗИИ И НИЖЕГОРОДСКИЙ ИЭУ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Новости Понедельник, 12 января 2026 13:57
Оцените материал
(0 голосов)
ГОСКОМСВЯЗЬ АБХАЗИИ И НИЖЕГОРОДСКИЙ ИЭУ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 12 января 2026 г. Абхазия-Информ. Государственный комитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Абхазии и Нижегородский инженерно-экономический университет заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель Госкомитета Роланд Берулава и ректор Нижегородского университета Анатолий Шамин.

Основная цель договора – обеспечить студентам прохождение практики на конкретных предприятиях Абхазии, где они продолжат работу после получения диплома.

Как отметил глава ведомства Роланд Берулава, вуз уже является важной кузницей кадров для республики: там обучаются 38 абхазских студентов (будущие IT-специалисты и энергетики), а часть выпускников уже успешно трудится в Госкомсвязи. Один из абхазских студентов получает стипендию президента Российской Федерации.

Ректор университета Анатолий Шамин подчеркнул, что учебное заведение, признанное одним из лидеров цифрового развития в России, делает ставку на адресную подготовку.

«Это большое событие не только для Абхазии, но и для Нижегородского университета. Мы не привыкли готовить кадры в никуда. Уже в процессе обучения студентов мы должны знать, где они будут работать, по каким направлениям, чтобы они приезжали на производственную практику на те предприятия, где они будут работать. Для этого мы и заключаем этот договор», – сказал Шамин.

Почётный консул Абхазии в Нижнем Новгороде Владимир Литвинчук также отметил развитие российско-абхазских отношений по разным направлениям, в том числе и по линии подготовки современных кадров.

«Студенты приезжают и получают хорошие знания. Одно пожелание, чтобы все ребята возвращались на Родину и были трудоустроены в экономических и промышленных структурах», – сказал Литвинчук.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 12 января 2026 14:02

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.