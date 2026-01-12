ГОСКОМСВЯЗЬ АБХАЗИИ И НИЖЕГОРОДСКИЙ ИЭУ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 12 января 2026 г. Абхазия-Информ. Государственный комитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Абхазии и Нижегородский инженерно-экономический университет заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель Госкомитета Роланд Берулава и ректор Нижегородского университета Анатолий Шамин.

Основная цель договора – обеспечить студентам прохождение практики на конкретных предприятиях Абхазии, где они продолжат работу после получения диплома.

Как отметил глава ведомства Роланд Берулава, вуз уже является важной кузницей кадров для республики: там обучаются 38 абхазских студентов (будущие IT-специалисты и энергетики), а часть выпускников уже успешно трудится в Госкомсвязи. Один из абхазских студентов получает стипендию президента Российской Федерации.

Ректор университета Анатолий Шамин подчеркнул, что учебное заведение, признанное одним из лидеров цифрового развития в России, делает ставку на адресную подготовку.

«Это большое событие не только для Абхазии, но и для Нижегородского университета. Мы не привыкли готовить кадры в никуда. Уже в процессе обучения студентов мы должны знать, где они будут работать, по каким направлениям, чтобы они приезжали на производственную практику на те предприятия, где они будут работать. Для этого мы и заключаем этот договор», – сказал Шамин.

Почётный консул Абхазии в Нижнем Новгороде Владимир Литвинчук также отметил развитие российско-абхазских отношений по разным направлениям, в том числе и по линии подготовки современных кадров.

«Студенты приезжают и получают хорошие знания. Одно пожелание, чтобы все ребята возвращались на Родину и были трудоустроены в экономических и промышленных структурах», – сказал Литвинчук.