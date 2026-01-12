ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 12 января 2026 г. Абхазия-Информ. Очередную разрабатываемую оперативную информацию реализовали сотрудники УКОН МВД, которые совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска по подозрению в незаконном хранении с целью сбыта наркотических средств на территории Республики Абхазия задержали двух гражданок. На момент задержания женщины следовали на автомобиле «Хонда Фит» под управлением Гварамия Ульяны Александровны, 1988 г.р., жительницы г. Сухум.

При обследовании транспортного средства сотрудники милиции обнаружили и изъяли фасовочные пакеты, изоленту, электронные весы, а также личные вещи и документы задержанных.

Пассажиркой в автомобиле ехала жительница Республики Татарстан Шарифуллина Лилия Мирзагитовна, 1983г.р., проживающая в г. Сочи. При личном досмотре задержанная добровольно выдала имеющееся при себе наркотическое средство.

Согласно экспертной справке, в 11 изъятых пакетах содержалось наркотическое средство «мефедрон» массой порядка 20 граммов и один пакет с психотропным веществом «амфетамин».

Запрещенное вещество гражданка Шарифуллина незаконно приобрела в Адлерском районе г. Сочи, после чего тайно ввезла на территорию Республики Абхазия для передачи гражданке Гварамия с целью последующей реализации.

При исследовании мобильного телефона, изъятого у Ульяны Гварамия, сотрудники милиции обнаружили фотографии мест с указанием координат геолокации. Оперативно установлено, что последняя ранее незаконно приобрела наркотическое средство в районе объездной дороги г. Гагра, которое впоследствии реализовала путем раскладки в виде «тайных закладок» на территории Республики Абхазия, а именно в Сухумском районе.

При обследовании разных участков местности по указанным координатам в селах Сухумского района сотрудники милиции изъяли 4 готовые к реализации закладки с наркотическим средством «мефедрон», расфасованным в пять свертков.

Общая масса наркотического средства «мефедрон», изъятого в результате оперативных мероприятий составила порядка 27 граммов.

Следственным управлением МВД Абхазии возбуждено уголовное дело – в деяниях Шарифуллиной Лилии усматриваются признаки преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «б» части 3 статьи 224 прим. 1, а именно незаконный ввоз наркотического средства на территорию Республики Абхазия, совершенный организованной группой в особо крупном размере, а так же пунктами «а» и «в» части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия, Гварамия Ульяна подозревается в двух фактах незаконного приобретения, хранения с целью сбыта, а равно сбыту наркотического средства, совершенных организованной группой в особо крупном размере.

На стадии предварительного расследования оперативно установлены все обстоятельства преступных деяний, инкриминируемых вышеназванным гражданкам, а также организатор совершенных преступлений, в отношении которого оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Об этом сообщает сайт МВД.