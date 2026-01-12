 

июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
САЖЕНЦЫ ДЛЯ КРЕСТЬЯН

Новости Понедельник, 12 января 2026 13:45
САЖЕНЦЫ ДЛЯ КРЕСТЬЯН

Сухум. 12 января 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазии растет до 150 сортов цитрусов, сообщил завотделом цитрусовых культур Института сельского хозяйства Дмитрий Сабекия. Он рассказал, что в советское время в республике насчитывалось до 800 сортов цитрусов. Причем большая часть из них предназначалась для селекции.

«В связи с войной и последствиями похолоданий молодые насаждения высохли, они остались без укрытия от понижения температуры. Мы смогли восстановить утерянные сорта, конечно, но не до такого уровня», – пояснил Сабекия.

Сегодня в республике развивают более морозостойкие сорта. Агрономы выращивают саженцы для крестьян, которые могут купить их или получить по программе «Развитие сельского хозяйства».

