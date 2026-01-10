БАДРА ГУНБА ПОСЕТИЛ ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ «МАНДАРИН»
Сухум. 10 января 2026 г. Абхазия-Информ. Презентация гигантского десерта - торта длиной более 54 метра и запуск воздушного шара стали финальным аккордом фестиваля «Мандарин».Второй фестиваль «Мандарин» проводится центром социально-культурных проектов «Ацла» (дерево) и в этом году его поддержал российский Фонд президентских инициатив.
Организатор фестиваля Светлана Габуния рассказала в интервью Апсныпресс, что над созданием торта-рекордсмена работали 45 кондитеров из 32 кафе, ресторанов и кондитерских.
«Сборка началась в 8 утра: мастера стремились сделать каждый участок десерта уникальным. Вместо классических рецептов кондитеры использовали разные цитрусовые начинки – лимонные, апельсиновые и мандариновые, чтобы гости могли попробовать десятки разных вкусов», – отметила Габуния.
Помимо гастрономических новинок, организаторы подготовили мультимедийное шоу. Над площадью запустили воздушный шар, с которого диджей Shiri играл сет. Все желающие могли не только послушать музыку, но и подняться на шаре над набережной.
Закрытие фестиваля «Мандарин» посетил президент Абхазии Бадра Гунба.
Он поприветствовал жителей и гости республики.
«Мы встречаемся в Новом году, в котором надеемся продолжить заложенные ранее начинания. Хочу пожелать наши гостям и соотечественникам всего самого наилучшего – благополучия, добра, мира, удачи во всех начинаниях. Я поздравляю вас с этим прекрасным фестивалем и благодарю его организаторов и участников. Это еще одна возможность продемонстрировать нашу страну, ее потенциал и ее дары», – сказал Бадра Гунба.
Президент также попробовал представленный на фестивале гигантский торт.
