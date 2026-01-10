НОВЫЙ ЭТНО-МУРАЛ В ТКУАРЧАЛЕ ПОСВЯТИЛИ КОННЫМ ТРАДИЦИЯМ АБХАЗИИ
Сухум. 10 января 2026 г. Абхазия-Информ. Арт-объект на фасаде местной спортшколы создали в рамках фестиваля «Мандарин». На картине изображены всадники, так авторы подчеркивают значимость конного спорта в абхазских традициях. Над проектом работали художники команды Street Art Abkhazia Арсоу Берзения и Кадыр Тванба.
«Цель проекта – привлечь внимание к истории страны и городу Ткуарчалу. На мурале запечатлены сцены древнего национального спорта», – отметила организатор фестиваля Сария Аргун.
В торжественной церемонии открытия мурала приняли участие заместитель главы администрации района Виталий Квициния, организаторы фестиваля «Мандарин» Светлана Габуния и Сария Аргун, а также авторы работы.
Последнее от Super User
- БАДРА ГУНБА ПОСЕТИЛ ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ «МАНДАРИН»
- ИЗЪЯТЫ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
- ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ
- НЕСТОР ЭШБА СТАЛ ПЕРВЫМ СУХУМЦЕМ, РОДИВШИМСЯ В СТОЛИЦЕ АБХАЗИИ В 2026 ГОДУ
- ЗАЯВЛЕНИЯ О ТАК НАЗЫВАЕМОЙ О ВОЗМОЖНОМ ПЕРЕСМОТРЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВ, ПРИЗНАВШИХ НЕЗАВИСИМОСТЬ АБХАЗИИ, НЕ ИМЕЮТ ПОД СОБОЙ ПРАВОВЫХ ОСНОВАНИЙ