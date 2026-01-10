 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
НОВЫЙ ЭТНО-МУРАЛ В ТКУАРЧАЛЕ ПОСВЯТИЛИ КОННЫМ ТРАДИЦИЯМ АБХАЗИИ

Новости Суббота, 10 января 2026 16:33
НОВЫЙ ЭТНО-МУРАЛ В ТКУАРЧАЛЕ ПОСВЯТИЛИ КОННЫМ ТРАДИЦИЯМ АБХАЗИИ

Сухум. 10 января 2026 г. Абхазия-Информ. Арт-объект на фасаде местной спортшколы создали в рамках фестиваля «Мандарин». На картине изображены всадники, так авторы подчеркивают значимость конного спорта в абхазских традициях. Над проектом работали художники команды Street Art Abkhazia Арсоу Берзения и Кадыр Тванба.

«Цель проекта – привлечь внимание к истории страны и городу Ткуарчалу. На мурале запечатлены сцены древнего национального спорта», – отметила организатор фестиваля Сария Аргун.

В торжественной церемонии открытия мурала приняли участие заместитель главы администрации района Виталий Квициния, организаторы фестиваля «Мандарин» Светлана Габуния и Сария Аргун, а также авторы работы.

