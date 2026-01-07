ИЗЪЯТЫ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 7 января 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудниками УКОН МВД совместно с ОУР ОВД по Гудаутскому району изъято особо крупная партия наркотических средств. Обвинение в незаконном приобретении, хранении с целью с быта, а равно сбыте наркотических средств в особо крупном размере предъявлено Черновой Елене Александровне, жительнице г. Москва, 1980 г.р. временно проживающая в Гудауте, а также проживающему в Новом Афоне Трапш Амирану Тониевичу, 1981 г.р.

Разработали оперативную информацию и установили круг подозреваемых лиц сотрудники УКОН МВД Абхазии, которые совместно с уголовным розыском отдела внутренних дел по Гудаутскому району задержали Чернову и Трапш.

При личном досмотре у Елены Черновой изъяты свертки с расфасованным светлым веществом, как впоследствии установлено в экспертно-криминалистическом центре МВД - наркотическим средством «метадон». Масса сильнодействующего наркотика, содержащегося в 80 обнаруженных свертках, составила около 160 граммов.

Так же изъяты мобильные телефоны, в одном из которых хранились фотографии с координатами мест «тайных закладок» и переписка о незаконном обороте наркотических средств с лицом под псевдонимом «Борис Березовский».

В автомобиле, на котором следовала Чернова на момент задержания изъято так же наркотическое средство «метадон» в заизолированном свертке и психотропное вещество «Прегабалин», которое последняя хранила для личного потребления.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий, проводимых в отношении задержанной и при ее непосредственном участии, гражданка Чернова указала места ранее сделанных ею так называемых «тайных закладок». На разных участках местности с. Аацы Гудаутского района, согласно данным геолокации с фотографий в изъятом телефоне, сотрудники милиции обнаружили крупные свертки с расфасованными внутри более мелкими заизолированными свертками по 10, 30, 40 и боле штук.

За каждую такую «оптовую» закладку, со слов задержанной, она получала 50.000 рублей. Всего при обследовании данной местности изъято 123 свертка с наркотическим средством «метадон», общим весом более 325 граммов.

Амирана Трапш задержали в г. Гудаута. При обследовании автомобиля, на котором следовал данный гражданин, сотрудники милиции обнаружили 5 свертков с наркотическим средством «метадон». Еще одна, готовая к реализации закладка с аналогичным наркотиком, была изъята в ходе дальнейших оперативных мероприятий в отношении задержанного лица при обследовании участка местности в с. Приморское при проверке координат локации на фотографиях, хранящихся в телефоне Трапш.

Общая масса наркотического средства «метадон», изъятого у Черновой и Трапш составила порядка 498 граммов. Елене Чернова привлечена в качестве обвиняемой по двум эпизодам преступных деяний – незаконного приобретения, хранения с целью с быта, а равно сбыту наркотических средств в особо крупном размере, а также по факту незаконного хранения наркотического средства и психотропного вещества в крупном размере без цели сбыта. Гражданину Трапш предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА. Расследование проводит следственное отделение Гудаутского РОВД.

***

В преступлении против здоровья населения и общественной нравственности, а именно в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта, а равно сбыте наркотических средств в особо крупном размере обвиняется жительница г. Сочи Прохорова Амза Руслановна, 1990 г.р.

Гражданка была задержана в с. Приморское с поличным в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками УКОН МВД совместно с уголовным розыском Гудаутского отдела внутренних дел.

При личном досмотре у женщины изъято более 19 с половиной граммов наркотического средства «метадон». Наркотик для последующего сбыта она незаконно приобрела в потайном месте, используя полученные через мессенджер «Телеграмм» от контакта под псевдонимом «Борис Березовский» координаты геолокации.

Расследование проводит следственное отделение Гудаутского РОВД.

Об этом сообщает сайт МВД.