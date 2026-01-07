 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ИЗЪЯТЫ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Среда, 07 января 2026 16:45
ИЗЪЯТЫ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 7 января 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудниками УКОН МВД совместно с ОУР ОВД по Гудаутскому району изъято особо крупная партия наркотических средств. Обвинение в незаконном приобретении, хранении с целью с быта, а равно сбыте наркотических средств в особо крупном размере предъявлено Черновой Елене Александровне, жительнице г. Москва, 1980 г.р. временно проживающая в Гудауте, а также проживающему в Новом Афоне Трапш Амирану Тониевичу, 1981 г.р.

Разработали оперативную информацию и установили круг подозреваемых лиц сотрудники УКОН МВД Абхазии, которые совместно с уголовным розыском отдела внутренних дел по Гудаутскому району задержали Чернову и Трапш.

При личном досмотре у Елены Черновой изъяты свертки с расфасованным светлым веществом, как впоследствии установлено в экспертно-криминалистическом центре МВД - наркотическим средством «метадон». Масса сильнодействующего наркотика, содержащегося в 80 обнаруженных свертках, составила около 160 граммов.

Так же изъяты мобильные телефоны, в одном из которых хранились фотографии с координатами мест «тайных закладок» и переписка о незаконном обороте наркотических средств с лицом под псевдонимом «Борис Березовский».

В автомобиле, на котором следовала Чернова на момент задержания изъято так же наркотическое средство «метадон» в заизолированном свертке и психотропное вещество «Прегабалин», которое последняя хранила для личного потребления.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий, проводимых в отношении задержанной и при ее непосредственном участии, гражданка Чернова указала места ранее сделанных ею так называемых «тайных закладок». На разных участках местности с. Аацы Гудаутского района, согласно данным геолокации с фотографий в изъятом телефоне, сотрудники милиции обнаружили крупные свертки с расфасованными внутри более мелкими заизолированными свертками по 10, 30, 40 и боле штук.

За каждую такую «оптовую» закладку, со слов задержанной, она получала 50.000 рублей. Всего при обследовании данной местности изъято 123 свертка с наркотическим средством «метадон», общим весом более 325 граммов.

Амирана Трапш задержали в г. Гудаута. При обследовании автомобиля, на котором следовал данный гражданин, сотрудники милиции обнаружили 5 свертков с наркотическим средством «метадон». Еще одна, готовая к реализации закладка с аналогичным наркотиком, была изъята в ходе дальнейших оперативных мероприятий в отношении задержанного лица при обследовании участка местности в с. Приморское при проверке координат локации на фотографиях, хранящихся в телефоне Трапш.

Общая масса наркотического средства «метадон», изъятого у Черновой и Трапш составила порядка 498 граммов. Елене Чернова привлечена в качестве обвиняемой по двум эпизодам преступных деяний – незаконного приобретения, хранения с целью с быта, а равно сбыту наркотических средств в особо крупном размере, а также по факту незаконного хранения наркотического средства и психотропного вещества в крупном размере без цели сбыта. Гражданину Трапш предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА. Расследование проводит следственное отделение Гудаутского РОВД.

***

В преступлении против здоровья населения и общественной нравственности, а именно в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта, а равно сбыте наркотических средств в особо крупном размере обвиняется жительница г. Сочи Прохорова Амза Руслановна, 1990 г.р.

Гражданка была задержана в с. Приморское с поличным в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками УКОН МВД совместно с уголовным розыском Гудаутского отдела внутренних дел.

При личном досмотре у женщины изъято более 19 с половиной граммов наркотического средства «метадон». Наркотик для последующего сбыта она незаконно приобрела в потайном месте, используя полученные через мессенджер «Телеграмм» от контакта под псевдонимом «Борис Березовский» координаты геолокации.

Расследование проводит следственное отделение Гудаутского РОВД.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 94 раз Последнее изменение Среда, 07 января 2026 16:51

