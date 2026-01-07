 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ

Новости Среда, 07 января 2026 16:38
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ

Сухум. 7 января 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил православных христиан с Рождеством Христовым.

«Поздравляю православных христиан Абхазии со светлым праздником Рождества Христова.

Издавна у нашего народа Рождество Христово – Қьырса ныҳәа – почиталось как особый и значимый день, наполненный глубоким духовным смыслом.

Этот праздник напоминает нам о добре, милосердии, любви к ближнему и мире. Он объединяет людей, укрепляет взаимное уважение и стремление к согласию.

Желаю в этот праздничный день крепкого здоровья, душевного спокойствия, мира и благополучия.

С Рождеством!»

Прочитано 87 раз Последнее изменение Среда, 07 января 2026 16:45

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НЕСТОР ЭШБА СТАЛ ПЕРВЫМ СУХУМЦЕМ, РОДИВШИМСЯ В СТОЛИЦЕ АБХАЗИИ В 2026 ГОДУ ИЗЪЯТЫ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.