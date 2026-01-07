ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ
Сухум. 7 января 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил православных христиан с Рождеством Христовым.
«Поздравляю православных христиан Абхазии со светлым праздником Рождества Христова.
Издавна у нашего народа Рождество Христово – Қьырса ныҳәа – почиталось как особый и значимый день, наполненный глубоким духовным смыслом.
Этот праздник напоминает нам о добре, милосердии, любви к ближнему и мире. Он объединяет людей, укрепляет взаимное уважение и стремление к согласию.
Желаю в этот праздничный день крепкого здоровья, душевного спокойствия, мира и благополучия.
С Рождеством!»
