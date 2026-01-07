НЕСТОР ЭШБА СТАЛ ПЕРВЫМ СУХУМЦЕМ, РОДИВШИМСЯ В СТОЛИЦЕ АБХАЗИИ В 2026 ГОДУ
Новости Среда, 07 января 2026 16:33
Сухум. 7 января 2026 г. Абхазия-Информ. Первым сухумцем, родившимся в столице Абхазии в 2026 году стал Нестор Эшба. По традиции, родителям новорожденного вручается сертификат от главы Администрации города Сухум.
В этом году по решению Тимура Агрба сумма увеличена до 200 тысяч рублей.
Замглавы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе вручил молодой маме сертификат и поздравил с рождением сына.
