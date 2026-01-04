 

Новости Воскресенье, 04 января 2026 21:12
ЗАЯВЛЕНИЯ О ТАК НАЗЫВАЕМОЙ О ВОЗМОЖНОМ ПЕРЕСМОТРЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВ, ПРИЗНАВШИХ НЕЗАВИСИМОСТЬ АБХАЗИИ, НЕ ИМЕЮТ ПОД СОБОЙ ПРАВОВЫХ ОСНОВАНИЙ

Сухум. 4 января 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Абхазии выступило с комментарием по поводу высказываний главы Службы государственной безопасности Грузии в связи с развитием событий в Венесуэле, выразив надежду на отмену признания Каракасом независимости самопровозглашённых республик – Абхазии и Южной Осетии. В комментарии МИД говорится:

«В связи с заявлениями господина Мдинарадзе считаем необходимым отметить, что попытки отдельных представителей грузинского политического спектра интерпретировать международные процессы исходя из собственных политических ожиданий не отражают объективно сложившиеся региональные и международные реалии.

Республика Абхазия является суверенным государством, сформированным на основе свободного и неоднократно подтверждённого волеизъявления многонационального народа Абхазии. Данный принцип является краеугольным камнем абхазской государственности и не подлежит внешнему пересмотру. Признание независимости Республики Абхазия рядом государств, включая Боливарианскую Республику Венесуэла, представляет собой реализацию их суверенного права на осуществление самостоятельной внешней политики.

Республика Абхазия не рассматривает международное признание в качестве самоцели. Основное внимание уделяется укреплению институтов государственности, обеспечению устойчивого социально-экономического развития, поддержанию безопасности и расширению дипломатических контактов на основе взаимного уважения и равноправия. Поддержка со стороны Российской Федерации и других дружественных государств способствует укреплению стабильности и развитию Абхазии, не подменяя собой волю её народа.

Заявления о так называемой «политике непризнания» либо о возможном пересмотре решений государств, признавших независимость Абхазии, не имеют под собой правовых оснований и не способствуют формированию конструктивной атмосферы в регионе.

Республика Абхазия последовательно исходит из принципа невмешательства во внутренние дела других государств и не комментирует внутриполитические процессы в Грузии. В то же время мы сохраняем готовность внимательно и ответственно воспринимать любые сигналы, свидетельствующие о стремлении к более прагматичному и реалистичному подходу в региональной политике.

Республика Абхазия подтверждает свою приверженность принципам мирного сосуществования, добрососедства и уважения международного права. Мы открыты к развитию диалога и сотрудничества с заинтересованными государствами, включая Грузию, при условии соблюдения принципов равноправия, взаимного уважения и признания объективно сложившихся политико-правовых реалий».

