ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

РАЗВИТИЕ СЕТИ «АТОМКЛАССОВ» В АБХАЗИИ: ИТОГИ 2024-2025 ГОДОВ

Новости Понедельник, 12 января 2026 14:38
РАЗВИТИЕ СЕТИ «АТОМКЛАССОВ» В АБХАЗИИ: ИТОГИ 2024-2025 ГОДОВ

Сухум. 12 января 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазии успешно функционирует сеть из пяти «Атомклассов», созданных в рамках проекта «Школа Росатома». Они находятся в Пицунде (2 школы), Сухуме, Тамыше и Ткуарчале.

Ключевые достижения и события: реновация: В 2025 году проведено обновление классов 2021 года открытия: ремонт, новое оборудование, расширение пространства в Пицунде.

Образовательные мероприятия: ученики абхазских школ активно участвуют в международных сетевых проектах («Покорители Арктики», «Заумная машина»). Школа №2 Сухума успешно организовала образовательный квест «Камень, ножницы, бумага» (125 участников) и мероприятие «Физика в кадре» (128 участников) в 2024-2025 гг.

Международный опыт: за последние годы 22 ученика из Абхазии прошли обучение и отдых в ведущих российских центрах – ВДЦ «Орлёнок» и МДЦ «Артек», участвуя в профильных сменах.

«Атомклассы» продолжают готовить новое поколение специалистов в сфере естественных наук и цифровых технологий, расширяя возможности для талантливой молодежи республики.

