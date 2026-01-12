РАЗВИТИЕ СЕТИ «АТОМКЛАССОВ» В АБХАЗИИ: ИТОГИ 2024-2025 ГОДОВ

Сухум. 12 января 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазии успешно функционирует сеть из пяти «Атомклассов», созданных в рамках проекта «Школа Росатома». Они находятся в Пицунде (2 школы), Сухуме, Тамыше и Ткуарчале.

Ключевые достижения и события: реновация: В 2025 году проведено обновление классов 2021 года открытия: ремонт, новое оборудование, расширение пространства в Пицунде.