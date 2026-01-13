ЧЕРНОМОРЭНЕРГО УСТРАНИЛО АВАРИЮ, ВЕРНУВ СВЕТ В СУХУМ И НОВЫЙ АФОН
Сухум. 13 января 2026 г. Абхазия-Информ. Специалисты РУП «Черноморэнерго» устранили аварию на линии «Багмаран» в Абхазии, из-за которой Сухум, Сухумский район и Новый Афон остались без электричества. Электроснабжение полностью восстановлено. Данную информацию предоставила пресс-служба Министерства энергетики Абхазии.
«Авария на ВЛ «Багмаран» 110 кВ ликвидирована. Электроснабжение в Сухуме, Сухумском районе и Новом Афоне восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства», – сообщает сайт министерства.