ЧЕРНОМОРЭНЕРГО УСТРАНИЛО АВАРИЮ, ВЕРНУВ СВЕТ В СУХУМ И НОВЫЙ АФОН

Сухум. 13 января 2026 г. Абхазия-Информ. Специалисты РУП «Черноморэнерго» устранили аварию на линии «Багмаран» в Абхазии, из-за которой Сухум, Сухумский район и Новый Афон остались без электричества. Электроснабжение полностью восстановлено. Данную информацию предоставила пресс-служба Министерства энергетики Абхазии.