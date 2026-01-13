 

В АБХАЗИИ УСТРАНЯЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПОГОДЫ

Новости Вторник, 13 января 2026 16:46
В АБХАЗИИ УСТРАНЯЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПОГОДЫ

Сухум. 13 января 2026 г. Абхазия-Информ. На трех участках республиканской трассы в Гагрском районе зафиксированы камнепады. Как сообщил Sputnik начальник местного ДРСУ Беслан Хагуш, инциденты произошли в Старой Гагре и в районе поселка Цандрипш. Сотрудники управления оперативно расчистили дорожное полотно вручную, на данный момент движению транспорта ничего не препятствует.

Также стало известно, что из-за обильных осадков в двух туннелях на объездной дороге Гагры наблюдается просачивание воды.

По словам Беслана Хагуш, для ливневого периода это обычное явление. Кроме того, ночью 13 января в двух километрах от КПП «Псоу» на дорогу упало дерево – препятствие было своевременно убрано силами ДРСУ.

