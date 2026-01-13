 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РОССИЯ ЗАВЕРШИТ УПРОЩЁННУЮ ВЫДАЧУ ПРАВ ДЛЯ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Новости Вторник, 13 января 2026 16:50
Оцените материал
(0 голосов)
РОССИЯ ЗАВЕРШИТ УПРОЩЁННУЮ ВЫДАЧУ ПРАВ ДЛЯ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 13 января 2026 г. Абхазия-Информ. Процедура получения российских водительских прав для граждан Абхазии и Южной Осетии без необходимости сдачи экзаменов и прохождения медицинского освидетельствования завершится 1 апреля 2026 года. Эта информация была получена из документов, которые были изучены ТАСС. Документы сообщают, что упрощённый режим предоставления водительских прав гражданам Абхазии и Южной Осетии будет действовать до 1 апреля 2026 года включительно.

На данный момент граждане этих республик могут получить российские водительские удостоверения через упрощённую процедуру при наличии вида на жительство или российского паспорта. Для этого необходимо:

подать заявление,

иметь российский паспорт или вид на жительство,

паспорт гражданина Абхазии или Южной Осетии,

действующее водительское удостоверение, выданное в этих республиках.

Выдача прав происходит также на территориях самих республик. Важно отметить, что начальник управления ГАИ МВД Абхазии, Дамей Авидзба, заявил о временной приостановке до 20 января 2026 года выдачи российских водительских удостоверений жителям республики с российским гражданством в связи с проведением годовой отчётности и новогодними праздниками.

С 1 апреля 2025 года действует закон, по которому иностранные и международные водительские удостоверения теряют свою силу через год после получения иностранцами вида на жительство в России или российского гражданства. Это правило касается и русских, получивших иностранные права во время длительного проживания за границей. Такие права должны быть заменены в течение года после первого въезда в Россию, а для этого необходимо пересдать экзамен на водительские права.

Кроме того, в апреле 2025 года президент России Владимир Путин издал указ, позволяющий гражданам Абхазии и Южной Осетии, имеющим вид на жительство или российский паспорт, управлять транспортным средством на основании своих национальных водительских удостоверений.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 13 января 2026 16:55

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ УСТРАНЯЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПОГОДЫ С 13 НА 14 ЯНВАРЯ В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ АЖЬЫРНЫХУА – ДЕНЬ СОТВОРЕНИЯ МИРА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.