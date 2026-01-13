РОССИЯ ЗАВЕРШИТ УПРОЩЁННУЮ ВЫДАЧУ ПРАВ ДЛЯ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 13 января 2026 г. Абхазия-Информ. Процедура получения российских водительских прав для граждан Абхазии и Южной Осетии без необходимости сдачи экзаменов и прохождения медицинского освидетельствования завершится 1 апреля 2026 года. Эта информация была получена из документов, которые были изучены ТАСС. Документы сообщают, что упрощённый режим предоставления водительских прав гражданам Абхазии и Южной Осетии будет действовать до 1 апреля 2026 года включительно.

На данный момент граждане этих республик могут получить российские водительские удостоверения через упрощённую процедуру при наличии вида на жительство или российского паспорта. Для этого необходимо:

подать заявление,

иметь российский паспорт или вид на жительство,

паспорт гражданина Абхазии или Южной Осетии,

действующее водительское удостоверение, выданное в этих республиках.

Выдача прав происходит также на территориях самих республик. Важно отметить, что начальник управления ГАИ МВД Абхазии, Дамей Авидзба, заявил о временной приостановке до 20 января 2026 года выдачи российских водительских удостоверений жителям республики с российским гражданством в связи с проведением годовой отчётности и новогодними праздниками.

С 1 апреля 2025 года действует закон, по которому иностранные и международные водительские удостоверения теряют свою силу через год после получения иностранцами вида на жительство в России или российского гражданства. Это правило касается и русских, получивших иностранные права во время длительного проживания за границей. Такие права должны быть заменены в течение года после первого въезда в Россию, а для этого необходимо пересдать экзамен на водительские права.

Кроме того, в апреле 2025 года президент России Владимир Путин издал указ, позволяющий гражданам Абхазии и Южной Осетии, имеющим вид на жительство или российский паспорт, управлять транспортным средством на основании своих национальных водительских удостоверений.