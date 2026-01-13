 

С 13 НА 14 ЯНВАРЯ В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ АЖЬЫРНЫХУА – ДЕНЬ СОТВОРЕНИЯ МИРА

Сухум. 13 января 2026 г. Абхазия-Информ. Ажьырныхуа (абх. Ажьырныҳәа) или День сотворения мира – праздник, который отмечают в Абхазии в честь наступления «абхазского Нового года» в ночь с 13 на 14 января. Это один из главных традиционных абхазских праздников, берущий своё начало в языческом прошлом страны и сохранившийся до нынешних времён. Также называется культ кузнечного ремесла, которому посвящён этот праздник.

Ажьырныхуа часто путается со Старым Новым годом, хотя он не имеет к нему никакого отношения, кроме как совпадает по дате празднования, поскольку это, праздник сотворения (обновления) мира и моления кузницы по абхазским традициям.

Ажьырныхуа входит в число государственных праздников Республики Абхазии и с 1994 года является нерабочим днём. В честь него назван месяц январь в традиционном абхазском календаре (абх. ажьырныҳəамза).

Существуют специальные традиции празднования Ажьырныхуа, связанные с родовой кузней. Обычно такие обряды проводят только те семейства или близкородственные фамильные союзы, у которых есть такая родовая кузня. Детали обряда могут значительно различаться даже в пределах одного населённого пункта. В течение последних ста лет ритуал несколько упростился в связи с тем, что в современной абхазской культуре утеряна сакральность кузнечного дела. В семьях, где кузни нет, или в городах праздник могут отмечать более простыми обрядами.

Семья начинает готовиться к празднованию за несколько дней: в доме и во дворе проводят уборку, члены семейства моются в канун празднования, чтобы войти в новый год «очищенными». В обряде принимают участие только члены семьи. Предполагается, что замужние женщины празднуют Ажьырныхуа с семьёй мужа; им разрешается присоединиться к празднованию у родителей, только если семья мужа не проводит своего обряда.

Главным участником обряда Ажьырныхуа является молельщик (абх. аныҳəаҩ), который считается «главой семьи»; обычно эту функцию выполняет старший мужчина в семье. Статус молельщика не утрачивается после проведения одного праздника: эту роль передают от одного человека к другому по наследству специальными обрядами.

По традиции вечером 13 января молельщик проводит обряд жертвоприношения. Обычно в жертву приносится охолощенный козёл, предназначающийся мужской части семейства, а петухи или другая птица – женской части. Бывает также, что петухи предназначены мужчинам, а куры – женщинам, или наоборот. Петухов и кур приносят в жертву по количеству мужчин и женщин в семье.

В разных семьях в зависимости от традиции предков может быть принято приносить козла в жертву раз в несколько лет или каждый год.

Обряд начинается после захода солнца. Представители рода – мужчины и незамужние женщины – с зажжёнными свечами идут в ритуальную кузню, где встают вокруг наковальни и снимают головные уборы. Молельщик встаёт лицом по направлению к востоку, где, как считается, обитает Шашвы, и, обращаясь к нему, произносит основную молитву, после чего молится за каждого члена семьи. Затем он закалывает козла специальным ножом, перерезая горло, пищевод и яремные вены, чтобы животное умерло быстро.

В это время женщины занимаются приготовлением пищи. Помимо мяса птицы, для обряда выпекаются специальные лепёшки с сыром. Лепёшек в форме полумесяца (абх. акəакəар) должно быть две: одна – молельщику, другая – остальным. Круглые лепёшки (абх. ачахəажəа, ачашә) готовятся по одной на каждого члена семьи. После этого семья приносит жертвенную пищу обратно в кузню. Молельщик, так же обращаясь лицом на восток, произносит молитву ещё раз. Во время молитвы он держит в левой руке ветку фундука с нанизанными на неё сердцем и печенью жертвенного козла, а в правой – стакан красного вина. Затем все члены семьи по старшинству произносят молитву, пробуют печень и сердце и пьют вино. После этого молельщик, держа в руках свою лепёшку в форме полумесяца, произносит дополнительную молитву, посвящённую его статусу жреца – посредника между семьёй и богом. В этом сугубо дохристианском обряде просматриваются следы христианского влияния: во время обряда все находящиеся в кузне держат зажжённые свечи, оставаясь внутри до тех пор, пока они не погаснут. В западной Абхазии принято зажигать семь дополнительных свечей, которые символизируют семь абхазских святилищ, которым покровительствует Шашвы.

После моления все члены семьи собираются в доме, где начинается застолье. От участников требуется соблюдение правил традиционного этикета, который регулирует в том числе омовение рук перед едой и порядок занятия мест за столом. Женщины и дети едят отдельно от мужчин. Помимо ритуальных мяса жертвенных животных, птицы и лепёшек, на праздничном столе может стоять абыста, сладости, а также алкогольные напитки: вино, чача. Иногда в дом заводят священное животное (абх. аӡатә), например корову, угощая её праздничной едой.

Застолье может идти до глубокой ночи. В полночь молельщик или другие члены семьи могут стрелять в небо: это не только символизирует радость от наступления нового года, но и, как считается, отпугивает злых духов.

Наутро молельщик собирает ветки фундука и плюща и вешает их у входных дверей дома и хозяйственных построек. Считается, что таким образом он приносит семье благополучие: орех фундук символизирует процветание и плодовитость рода, а плющ – символ долголетия. У некоторых семей, в том числе в городах, принято украшать такими ветками помещения. После этого молельщик будит всех членов семьи; считается плохой приметой вставать с постели до завершения этого обряда. В этот день обычно проводится ещё одно застолье; соседи ходят друг к другу в гости, дети получают подарки в виде сладостей.

