В РИЦИНСКОМ НАЦПАРКЕ УСТАНОВИЛИ СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС ДАТЧИКОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ СНЕЖНОГО ПОКРОВА

Сухум. 13 января 2026 г. Абхазия-Информ. В Рицинском реликтовом национальном парке установили современный комплекс датчиков для контроля высоты снежного покрова и температуры. Как сообщил сотрудник научного отдела парка Тимур Тванба, система призвана прогнозировать и фиксировать сход лавин.

Как это работает:

Снегомерная рейка фиксирует высоту снега, влажность, температуру воздуха и состояние снежной толщи.

Все данные передаются на сервер, где обученная нейросеть анализирует метеоусловия. При совпадении критических параметров система сможет заранее предупреждать о возможной опасности.

Сейчас создается модуль фиксации схода лавины с сейсмодатчиком и микрофоном низких частот.

Благодаря использованию радиосвязи вместо GSM, система сможет работать даже в самых труднодоступных точках парка без сотового сигнала.

На Рице продолжается снегопад, в ночь на 14 января ожидаются заморозки. По прогнозам специалистов, понижение температуры сделает снежную массу более стабильной, что снизит риск схода лавин.