В РИЦИНСКОМ НАЦПАРКЕ УСТАНОВИЛИ СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС ДАТЧИКОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ СНЕЖНОГО ПОКРОВА
Сухум. 13 января 2026 г. Абхазия-Информ. В Рицинском реликтовом национальном парке установили современный комплекс датчиков для контроля высоты снежного покрова и температуры. Как сообщил сотрудник научного отдела парка Тимур Тванба, система призвана прогнозировать и фиксировать сход лавин.
Как это работает:
Снегомерная рейка фиксирует высоту снега, влажность, температуру воздуха и состояние снежной толщи.
Все данные передаются на сервер, где обученная нейросеть анализирует метеоусловия. При совпадении критических параметров система сможет заранее предупреждать о возможной опасности.
Сейчас создается модуль фиксации схода лавины с сейсмодатчиком и микрофоном низких частот.
Благодаря использованию радиосвязи вместо GSM, система сможет работать даже в самых труднодоступных точках парка без сотового сигнала.
На Рице продолжается снегопад, в ночь на 14 января ожидаются заморозки. По прогнозам специалистов, понижение температуры сделает снежную массу более стабильной, что снизит риск схода лавин.
