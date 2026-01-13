ДЖАНСУХ НАНБА: РАБОТА РУКОВОДСТВА СТРАНЫ В 2025 ГОДУ БЫЛА НАПРАВЛЕНА НА СТАБИЛИЗАЦИЮ СИТУАЦИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Сухум. 13 января 2026 г. Абхазия-Информ. Работа руководства страны в 2025 году была направлена на стабилизацию ситуации в энергетике, сказал в интервью радио Sputnik вице-премьер правительства Абхазии Джансух Нанба.

«Результаты работы выражаются в бесперебойном электроснабжении нашего населения. Да, бывают аварийные отключения, но это ситуация, с которой сталкиваются все энергосистемы», – подчеркнул Нанба.

Это произошло благодаря ряду принятых решений. Были проведены переговоры с компанией ИнгурГЭС, занимающейся оперативным управлением генерацией, в результате которых была достигнута договоренность об изменении схемы использования гидроресурсов. Это позволило сохранить достаточный уровень воды в Джварском водохранилище, отметил вице-премьер.

Сохранению уровня воды также способствовало осуществление коммерческого перетока электроэнергии из России с августа 2025 года, заметил он.

***

Открытие Сухумского аэропорта невозможно переоценить с точки зрения стратегического развития, сказал в интервью радио Sputnik вице-премьер правительства Абхазии Джансух Нанба.

«Мы с вами прекрасно видим, что аэропорт влияет не только на Гулрыпшский район, в котором он размещается. Аэропорт существенно влияет и с экономической, и с социальной, и с политической точки зрения на развитие нашей страны», – подчеркнул он.

В рамках взаимодействия с Российской Федерацией будет увеличиваться количество рейсов и направлений, добавил Нанба.