ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ДЖАНСУХ НАНБА: РАБОТА РУКОВОДСТВА СТРАНЫ В 2025 ГОДУ БЫЛА НАПРАВЛЕНА НА СТАБИЛИЗАЦИЮ СИТУАЦИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Новости Вторник, 13 января 2026 23:14
ДЖАНСУХ НАНБА: РАБОТА РУКОВОДСТВА СТРАНЫ В 2025 ГОДУ БЫЛА НАПРАВЛЕНА НА СТАБИЛИЗАЦИЮ СИТУАЦИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Сухум. 13 января 2026 г. Абхазия-Информ. Работа руководства страны в 2025 году была направлена на стабилизацию ситуации в энергетике, сказал в интервью радио Sputnik вице-премьер правительства Абхазии Джансух Нанба.

«Результаты работы выражаются в бесперебойном электроснабжении нашего населения. Да, бывают аварийные отключения, но это ситуация, с которой сталкиваются все энергосистемы», – подчеркнул Нанба.

Это произошло благодаря ряду принятых решений. Были проведены переговоры с компанией ИнгурГЭС, занимающейся оперативным управлением генерацией, в результате которых была достигнута договоренность об изменении схемы использования гидроресурсов. Это позволило сохранить достаточный уровень воды в Джварском водохранилище, отметил вице-премьер.

Сохранению уровня воды также способствовало осуществление коммерческого перетока электроэнергии из России с августа 2025 года, заметил он.

Открытие Сухумского аэропорта невозможно переоценить с точки зрения стратегического развития, сказал в интервью радио Sputnik вице-премьер правительства Абхазии Джансух Нанба.

«Мы с вами прекрасно видим, что аэропорт влияет не только на Гулрыпшский район, в котором он размещается. Аэропорт существенно влияет и с экономической, и с социальной, и с политической точки зрения на развитие нашей страны», – подчеркнул он.

В рамках взаимодействия с Российской Федерацией будет увеличиваться количество рейсов и направлений, добавил Нанба.

