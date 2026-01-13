СОТРУДНИКАМИ ОУР УВД ЗАДЕРЖАНЫ ДВОЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ
Сухум. 13 января 2026 г. Абхазия-Информ. Преступление имело место по ул. Бейгуаа, в непосредственной близости с железнодорожным Депо, когда на тот момент трое неизвестных, вооруженных пистолетом и ножами, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили разбойное нападение на граждан Республики Туркменистан. Под угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, злоумышленники завладели денежными средствами в размере 35.560 рублей, часть из которых принудили перевести с банковской карты потерпевшего.
В результате слаженной работы оперативных сотрудников столичного УВД данное преступление раскрыто. Задержаны двое жителей г. Сухум Горзолия Робик Зурабович, 1995 г.р. и Саинов Гоча Фазлыевич, 1999 г.р. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания третьего соучастника преступления.
Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 159 и ч. 1 ст. 217 УК РА проводит следственный отдел УВД по г. Сухум. Решением суда г. Сухум подозреваемые Горзолия и Саинов заключены под стражу.
Об этом сообщает сайт МВД.
Последнее от Super User
- ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С АЖЬЫРНЫХУА
- ДЖАНСУХ НАНБА: РАБОТА РУКОВОДСТВА СТРАНЫ В 2025 ГОДУ БЫЛА НАПРАВЛЕНА НА СТАБИЛИЗАЦИЮ СИТУАЦИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ
- В РИЦИНСКОМ НАЦПАРКЕ УСТАНОВИЛИ ДАТЧИКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ СНЕЖНОГО ПОКРОВА
- С 13 НА 14 ЯНВАРЯ В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ АЖЬЫРНЫХУА – ДЕНЬ СОТВОРЕНИЯ МИРА
- РОССИЯ ЗАВЕРШИТ УПРОЩЁННУЮ ВЫДАЧУ ПРАВ ДЛЯ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ