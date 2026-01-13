 

СОТРУДНИКАМИ ОУР УВД ЗАДЕРЖАНЫ ДВОЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ

Новости Среда, 14 января 2026 01:37
Сухум. 13 января 2026 г. Абхазия-Информ. Преступление имело место по ул. Бейгуаа, в непосредственной близости с железнодорожным Депо, когда на тот момент трое неизвестных, вооруженных пистолетом и ножами, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили разбойное нападение на граждан Республики Туркменистан. Под угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, злоумышленники завладели денежными средствами в размере 35.560 рублей, часть из которых принудили перевести с банковской карты потерпевшего.

В результате слаженной работы оперативных сотрудников столичного УВД данное преступление раскрыто. Задержаны двое жителей г. Сухум Горзолия Робик Зурабович, 1995 г.р. и Саинов Гоча Фазлыевич, 1999 г.р. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания третьего соучастника преступления.                                            

Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 159 и ч. 1 ст. 217 УК РА проводит следственный отдел УВД по г. Сухум. Решением суда г. Сухум подозреваемые Горзолия и Саинов заключены под стражу.

Об этом сообщает сайт МВД.

