СОТРУДНИКАМИ ОУР УВД ЗАДЕРЖАНЫ ДВОЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ

Сухум. 13 января 2026 г. Абхазия-Информ. Преступление имело место по ул. Бейгуаа, в непосредственной близости с железнодорожным Депо, когда на тот момент трое неизвестных, вооруженных пистолетом и ножами, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили разбойное нападение на граждан Республики Туркменистан. Под угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, злоумышленники завладели денежными средствами в размере 35.560 рублей, часть из которых принудили перевести с банковской карты потерпевшего.