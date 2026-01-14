 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЖАНСУХ НАНБА: ИДЕТ РАБОТА ПО НАЛАЖИВАНИЮ ПОБРАТИМСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ АБХАЗСКИМИ И РОССИЙСКИМИ ГОРОДАМИ

Новости Среда, 14 января 2026 20:07
Оцените материал
(0 голосов)
ДЖАНСУХ НАНБА: ИДЕТ РАБОТА ПО НАЛАЖИВАНИЮ ПОБРАТИМСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ АБХАЗСКИМИ И РОССИЙСКИМИ ГОРОДАМИ

Сухум. 14 января 2026 г. Абхазия-Информ. Абхазия начала активнее сотрудничать с субъектами России, сказал в интервью радио Sputnik вице-премьер правительства Абхазии Джансух Нанба.

«В рамках данного сотрудничества мы имеем с вами возможность в скором будущем увидеть обновленную набережную. Все это делается с помощью субъектов (России – ред.), с которыми Абхазия налаживает хорошие связи», – подчеркнул он.

При налаживании отношений с российскими регионами немаловажное значение имеет демонстрация национальной культуры. Идет работа по налаживанию побратимских отношений между абхазскими и российскими городами, сказал Нанба.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 14 января 2026 20:16

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С АЖЬЫРНЫХУА КОМАНДА «АПСНЫ» СЫГРАЕТ ТРИ МАТЧА В ИЖЕВСКЕ В РАМКАХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.