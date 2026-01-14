ДЖАНСУХ НАНБА: ИДЕТ РАБОТА ПО НАЛАЖИВАНИЮ ПОБРАТИМСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ АБХАЗСКИМИ И РОССИЙСКИМИ ГОРОДАМИ
Сухум. 14 января 2026 г. Абхазия-Информ. Абхазия начала активнее сотрудничать с субъектами России, сказал в интервью радио Sputnik вице-премьер правительства Абхазии Джансух Нанба.
«В рамках данного сотрудничества мы имеем с вами возможность в скором будущем увидеть обновленную набережную. Все это делается с помощью субъектов (России – ред.), с которыми Абхазия налаживает хорошие связи», – подчеркнул он.
При налаживании отношений с российскими регионами немаловажное значение имеет демонстрация национальной культуры. Идет работа по налаживанию побратимских отношений между абхазскими и российскими городами, сказал Нанба.
