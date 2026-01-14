 

КОМАНДА «АПСНЫ» СЫГРАЕТ ТРИ МАТЧА В ИЖЕВСКЕ В РАМКАХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Среда, 14 января 2026 20:17
КОМАНДА «АПСНЫ» СЫГРАЕТ ТРИ МАТЧА В ИЖЕВСКЕ В РАМКАХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Сухум. 14 января 2026 г. Абхазия-Информ. Команда «Апсны» сыграет три матча в Ижевске в рамках 7-го тура чемпионата России по волейболу Высшая лига «Б». 16 января команда начнет тур встречей с «Энергостроем» из Москвы (14:00).

Во второй день команда сыграет с хозяевами площадки «ИжГТУ-Динамо» (Ижевск). Матч состоится 17 января в 18:00.

Завершит ижевскую серию поединок против «Волжанина-2» из Костромы он пройдет 18 января в 11:00.

Все матчи тура будут доступны в прямой трансляции на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола.

