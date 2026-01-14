 

ЭЛЬВИРА ТОДУА ПОКИДАЕТ ЖФК ЦСКА ПОСЛЕ 20 ЛЕТ В КЛУБЕ

Среда, 14 января 2026 20:19
ЭЛЬВИРА ТОДУА ПОКИДАЕТ ЖФК ЦСКА ПОСЛЕ 20 ЛЕТ В КЛУБЕ

Сухум. 14 января 2026 г. Абхазия-Информ. Наша соотечественница Эльвира Тодуа сообщила о завершении двадцатилетнего этапа карьеры в составе женского футбольного клуба ЦСКА. Об спортсменка сообщила в своих социальных сетях. За время, проведенное в клубе, Эльвира завоевала большое количество трофеев, неоднократно становилась чемпионкой и обладательницей Кубка России, а также много раз признавалась лучшим вратарем России. Помимо достижений на поле, Эльвира долгие годы оставалась лидером команды, настоящим капитаном и примером профессионализма для нескольких поколений игроков.

Трудно переоценить ее вклад в развитие ЖФК ЦСКА и женского футбола в России: ее выступления, стабильность и преданность клубу сделали ее имя частью истории армейского бренда.

В своем прощальном обращении в социальных сетях Эльвира написала: «Этот этап навсегда останется в моей памяти с благодарностью и уважением. Мне посчастливилось работать - за веру, поддержку и терпение. Это были не просто 20 лет в клубе это была целая жизнь. Эмоции, слезы, радость побед, боль поражений, вера все это стало для меня домом! Спасибо клубу за доверие и возможность быть частью этой истории! Я ухожу, но часть меня навсегда остается здесь в этих цветах, в этих воспоминаниях, в этих моментах!»

Эльвира Тодуа является мастером спорта России международного класса и обладает внушительным списком наград. Среди ее достижений: чемпионка Европы U-19 (2005), бронзовый призер турнира (2004); чемпионка России (2010, 2011/12, 2019, 2020); серебряный призер чемпионата России: (2009, 2013, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025); бронзовый призер чемпионата России (2003); обладательница Кубка России (2009, 2010, 2017, 2022, 2023, 2025); лучший вратарь России (2004, 2005, 2007, 2008).

В 2025 году Эльвира была признана лучшей спортсменкой Абхазии.

