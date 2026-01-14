ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ГОССТАНДАРТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1. Добровольный отзыв производителя. ООО «Нестле Россия» объявило о добровольном отзыве ограниченного количества партий детского питания в связи с усилением мер контроля за качеством сырья от внешнего поставщика. Решение принято, как мера предосторожности в рамках глобальной процедуры компании из-за выявленного потенциального риска наличия токсина цереулида в сырье (арахидоноваякислота).

Сухум. 14 января 2026 г. Абхазия-Информ. Госстандарт настоятельно призывает граждан не приобретать и не использовать определенные партии детских сухих смесей под брендами «Nestlé».

2. Ограничительные меры в Российской Федерации. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) ввела временный запрет на ввоз и оборот данной продукции на территории РФ (https://www.rospotrebnadzor.ru/.../sanitary-supervision/...).

3. Выявленные риски безопасности. Употребление продукции с данным токсином может вызывать симптомы, схожие с пищевым отравлением или аллергией (рвота, диарея в течение до 6 часов после употребления).

Под отзыв и нерекомендуемую к использованию продукцию попадают следующие конкретные партии товаров (см. полный список на сайте производителя https://www.nestlebaby.ru/official-answer-otzyv):

• NAN®️ 1 OPTIPRO®️ (400 г, 800 г, 1050 г) – конкретные партии, например, 51510346AB, 51490346AA и другие.

• NESTOGEN®️ КОМФОРТ PLUS 600 г – партии 5124080611, 5125080611 и другие.

• NAN®️ SUPREME (400 г, 800 г) – партии 52790742C1, 52750742F1.

• NAN®️ 2 OPTIPRO®️ (400 г, 800 г, 1050 г) – конкретные партии.

• NAN®️ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ 400 г – партии 51220017A2, 51230017A1.

• PRENAN®️ 400 г – партия 52560346AA.

• ALFARÉ®️ AMINO 400 г – конкретные партии.

• NAN®️ БЕЗЛАКТОЗНЫЙ 400 г – партии 51400346AA, 51410346AA.

Важно: Отзыв касается только конкретных перечисленных партий, произведенных в период с 15.04.2025 по 27.11.2025. Другие партии и иные продукты детского питания «Nestlé» не затрагиваются.

Госстандарт проводит комплекс контрольных мероприятий на границе и на внутреннем рынке с целью выявления и недопущения в оборот на территории страны данной продукции.

Обязательное предписание Госстандарта для субъектов хозяйственной деятельности:

В целях обеспечения безопасности потребителей всем субъектам хозяйственной деятельности необходимо незамедлительно прекратить реализацию и изъять с прилавков, складов и из всех точек продаж всю продукцию, соответствующую описанным торговым маркам и опасному периоду производства.

Госстандарт призывает граждан быть бдительными при покупке и проверять даты производства на упаковке детского питания.

Безопасность потребителей – наш приоритет.