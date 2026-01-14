 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ГОССТАНДАРТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Новости Среда, 14 января 2026 20:21
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ГОССТАНДАРТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Сухум. 14 января 2026 г. Абхазия-Информ. Госстандарт настоятельно призывает граждан не приобретать и не использовать определенные партии детских сухих смесей под брендами «Nestlé».

Основание:

1. Добровольный отзыв производителя. ООО «Нестле Россия» объявило о добровольном отзыве ограниченного количества партий детского питания в связи с усилением мер контроля за качеством сырья от внешнего поставщика. Решение принято, как мера предосторожности в рамках глобальной процедуры компании из-за выявленного потенциального риска наличия токсина цереулида в сырье (арахидоноваякислота).

2. Ограничительные меры в Российской Федерации. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) ввела временный запрет на ввоз и оборот данной продукции на территории РФ (https://www.rospotrebnadzor.ru/.../sanitary-supervision/...).

3. Выявленные риски безопасности. Употребление продукции с данным токсином может вызывать симптомы, схожие с пищевым отравлением или аллергией (рвота, диарея в течение до 6 часов после употребления).

Под отзыв и нерекомендуемую к использованию продукцию попадают следующие конкретные партии товаров (см. полный список на сайте производителя https://www.nestlebaby.ru/official-answer-otzyv):

• NAN®️ 1 OPTIPRO®️ (400 г, 800 г, 1050 г) – конкретные партии, например, 51510346AB, 51490346AA и другие.

• NESTOGEN®️ КОМФОРТ PLUS 600 г – партии 5124080611, 5125080611 и другие.

• NAN®️ SUPREME (400 г, 800 г) – партии 52790742C1, 52750742F1.

• NAN®️ 2 OPTIPRO®️ (400 г, 800 г, 1050 г) – конкретные партии.

• NAN®️ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ 400 г – партии 51220017A2, 51230017A1.

• PRENAN®️ 400 г – партия 52560346AA.

• ALFARÉ®️ AMINO 400 г – конкретные партии.

• NAN®️ БЕЗЛАКТОЗНЫЙ 400 г – партии 51400346AA, 51410346AA.

Важно: Отзыв касается только конкретных перечисленных партий, произведенных в период с 15.04.2025 по 27.11.2025. Другие партии и иные продукты детского питания «Nestlé» не затрагиваются.

Госстандарт проводит комплекс контрольных мероприятий на границе и на внутреннем рынке с целью выявления и недопущения в оборот на территории страны данной продукции.

Обязательное предписание Госстандарта для субъектов хозяйственной деятельности:

В целях обеспечения безопасности потребителей всем субъектам хозяйственной деятельности необходимо незамедлительно прекратить реализацию и изъять с прилавков, складов и из всех точек продаж всю продукцию, соответствующую описанным торговым маркам и опасному периоду производства.

Госстандарт призывает граждан быть бдительными при покупке и проверять даты производства на упаковке детского питания.

Безопасность потребителей – наш приоритет.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 14 января 2026 20:24

