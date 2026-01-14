ПЛАНОВУЮ ОЧИСТКУ ФОНТАНА ПРОВОДЯТ НА ПЛОЩАДИ БАГАПША В СУХУМЕ

Сухум. 14 января 2026 г. Абхазия-Информ. Коммунальные службы столицы приступили к очистке фонтана на площади им. Сергея Багапша. Работы проводятся в плановом режиме для поддержания эстетического вида объекта и чистоты воды, сообщил Апсныпресс сотрудник Администрации Сухума Аслан Эшба.

«Необходимость регулярной профилактики вызвана естественными причинами: из-за застоя и цветения воды в чаше появляется характерный темный налет. Чтобы избежать «черноты», специалисты полностью сливают воду, очищают внутренние поверхности и заново заполняют систему», – уточнил Эшба.

Фонтан на площади Багапша был установлен в мае 2021 года. Он расположен на набережной Сухума рядом с морским портом.