 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПЛАНОВУЮ ОЧИСТКУ ФОНТАНА ПРОВОДЯТ НА ПЛОЩАДИ БАГАПША В СУХУМЕ

ПЛАНОВУЮ ОЧИСТКУ ФОНТАНА ПРОВОДЯТ НА ПЛОЩАДИ БАГАПША В СУХУМЕ

Сухум. 14 января 2026 г. Абхазия-Информ. Коммунальные службы столицы приступили к очистке фонтана на площади им. Сергея Багапша. Работы проводятся в плановом режиме для поддержания эстетического вида объекта и чистоты воды, сообщил Апсныпресс сотрудник Администрации Сухума Аслан Эшба.

«Необходимость регулярной профилактики вызвана естественными причинами: из-за застоя и цветения воды в чаше появляется характерный темный налет. Чтобы избежать «черноты», специалисты полностью сливают воду, очищают внутренние поверхности и заново заполняют систему», – уточнил Эшба.

Фонтан на площади Багапша был установлен в мае 2021 года. Он расположен на набережной Сухума рядом с морским портом.

Другие материалы в этой категории: « ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ГОССТАНДАРТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ТАМОЖЕННЫЕ ПОСТЫ СОЧИНСКОЙ ТАМОЖНИ ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ НА ЮГЕ РОССИИ »
