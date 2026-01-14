 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ТАМОЖЕННЫЕ ПОСТЫ СОЧИНСКОЙ ТАМОЖНИ ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ НА ЮГЕ РОССИИ

Новости Среда, 14 января 2026 20:32
ТАМОЖЕННЫЕ ПОСТЫ СОЧИНСКОЙ ТАМОЖНИ ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ НА ЮГЕ РОССИИ

Сухум. 14 января 2026 г. Абхазия-Информ. В Южном таможенном управлении подведены итоги ежегодного конкурса на лучший коллектив таможенных органов региона. Главными критериями оценки являлись результаты работы по различным направлениям, в том числе, по наполнению федерального бюджета, проведению таможенного контроля, показателям правоохранительной деятельности и многим другим.

По итогам 2025 года в двух номинациях посты Сочинской таможни заняли первое место. Таможенный пост МАПП Адлер – лидер в номинации «Лучший коллектив таможенного поста в автомобильном пункте пропуска». В номинации «Лучший коллектив таможенного поста в отличном от автомобильного пункта пропуска» первое место занял Туапсинский таможенный пост, второе таможенный пост Аэропорт Сочи.

В регионе деятельности крупнейшего на юге России пункта пропуска МАПП Адлер продолжают фиксироваться высокие показатели по пассажирскому и транспортному трафику. Всего за год через пункт пропуска МАПП Адлер проследовало более 12 млн физических лиц и 2,7 млн транспортных средств. В рамках правоохранительной деятельности возбуждено 2500 дел об административных правонарушениях, что на 22% больше аналогичного периода прошлого года. Основными статьями являются нарушение срока временного ввоза транспортных средств, несоблюдение запретов и (или) ограничений, недекларирование по установленной форме товаров. Значительная часть дел возбуждалась по незаконному перемещению табачных изделий – 902 дела об АП, изъято более 1 млн штук сигарет (более 5 000 блоков). По фактам незаконного перемещения алкогольной продукции возбуждено 307 дел об АП, изъято порядка 2000 литров алкогольной продукции. По выявленным преступлениям в регионе деятельности поста возбуждено 36 уголовных дел.

В аэропорту Сочи наиболее популярными международными направлениями продолжают оставаться Турция, ОАЭ, увеличилось количество авиарейсов в государства-члены ЕАЭС, например, в Армению. По итогам года оформлено порядка 15 тысяч воздушных судов и 1,5 млн пассажиров.

Через морской порт Туапсе перемещено более 10 млн тонн товаров, что на 4% больше, чем в аналогичном периоде 2024 г. На паромах Ро-Ро перевезено порядка 35 тыс. автотранспортных средств, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Модернизация таможенной инфраструктуры морского порта позволила более чем вдвое сократить время выпуска транзитных деклараций, оптимизировать схему движения транспорта, сократить время его пребывания в порту. В автоматическом режиме зарегистрировано 59 % транзитных деклараций, автоматизированный выпуск осуществлен в отношении 11% транзитных деклараций.

Профессионализм, опыт руководящего состава и должностных лиц, современное программное обеспечение и технические средства таможенного контроля позволяют добиваться коллективам постов высоких результатов в деле обеспечения экономической безопасности государства.

