ТАМОЖЕННЫЕ ПОСТЫ СОЧИНСКОЙ ТАМОЖНИ ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ НА ЮГЕ РОССИИ

Сухум. 14 января 2026 г. Абхазия-Информ. В Южном таможенном управлении подведены итоги ежегодного конкурса на лучший коллектив таможенных органов региона. Главными критериями оценки являлись результаты работы по различным направлениям, в том числе, по наполнению федерального бюджета, проведению таможенного контроля, показателям правоохранительной деятельности и многим другим.

По итогам 2025 года в двух номинациях посты Сочинской таможни заняли первое место. Таможенный пост МАПП Адлер – лидер в номинации «Лучший коллектив таможенного поста в автомобильном пункте пропуска». В номинации «Лучший коллектив таможенного поста в отличном от автомобильного пункта пропуска» первое место занял Туапсинский таможенный пост, второе – таможенный пост Аэропорт Сочи.

В регионе деятельности крупнейшего на юге России пункта пропуска МАПП Адлер продолжают фиксироваться высокие показатели по пассажирскому и транспортному трафику. Всего за год через пункт пропуска МАПП Адлер проследовало более 12 млн физических лиц и 2,7 млн транспортных средств. В рамках правоохранительной деятельности возбуждено 2500 дел об административных правонарушениях, что на 22% больше аналогичного периода прошлого года. Основными статьями являются нарушение срока временного ввоза транспортных средств, несоблюдение запретов и (или) ограничений, недекларирование по установленной форме товаров. Значительная часть дел возбуждалась по незаконному перемещению табачных изделий – 902 дела об АП, изъято более 1 млн штук сигарет (более 5 000 блоков). По фактам незаконного перемещения алкогольной продукции возбуждено 307 дел об АП, изъято порядка 2000 литров алкогольной продукции. По выявленным преступлениям в регионе деятельности поста возбуждено 36 уголовных дел.

В аэропорту Сочи наиболее популярными международными направлениями продолжают оставаться Турция, ОАЭ, увеличилось количество авиарейсов в государства-члены ЕАЭС, например, в Армению. По итогам года оформлено порядка 15 тысяч воздушных судов и 1,5 млн пассажиров.

Через морской порт Туапсе перемещено более 10 млн тонн товаров, что на 4% больше, чем в аналогичном периоде 2024 г. На паромах Ро-Ро перевезено порядка 35 тыс. автотранспортных средств, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Модернизация таможенной инфраструктуры морского порта позволила более чем вдвое сократить время выпуска транзитных деклараций, оптимизировать схему движения транспорта, сократить время его пребывания в порту. В автоматическом режиме зарегистрировано 59 % транзитных деклараций, автоматизированный выпуск осуществлен в отношении 11% транзитных деклараций.

Профессионализм, опыт руководящего состава и должностных лиц, современное программное обеспечение и технические средства таможенного контроля позволяют добиваться коллективам постов высоких результатов в деле обеспечения экономической безопасности государства.