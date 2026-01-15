31 ТЫС. 304 ТОННЫ МАНДАРИНОВ ВЫВЕЗЕНО ИЗ АБХАЗИИ С НАЧАЛА ЦИТРУСОВОГО СЕЗОНА

Сухум. 15 января 2026 г. Абхазия-Информ. С начала сезона в Россию экспортировано 31 304 тонны мандаринов. За аналогичный период прошлого года было экспортировано 36 912 тонн мандаринов.

С начала сезона также экспортировано: