31 ТЫС. 304 ТОННЫ МАНДАРИНОВ ВЫВЕЗЕНО ИЗ АБХАЗИИ С НАЧАЛА ЦИТРУСОВОГО СЕЗОНА
Новости Четверг, 15 января 2026 14:09
Сухум. 15 января 2026 г. Абхазия-Информ. С начала сезона в Россию экспортировано 31 304 тонны мандаринов. За аналогичный период прошлого года было экспортировано 36 912 тонн мандаринов.
С начала сезона также экспортировано:
– 1 266 тонн фейхоа (1 098 тонн в 2024 г.);
– 509 тонн хурмы (248 тонн в 2024 г.);
– 923 тонны лимонов (407 тонн в 2024 г.);
– 302 тонны апельсинов (251 тонны в 2024 году).
По данным Министерства сельского хозяйства, планируется экспортировать 33 тысячи тонн абхазских мандаринов до конца сезона.
