КОМАНДА «АПСНЫ» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ТРЕТЬЕМ ТУРЕ ЧЕМПИОНАТА СКФО И ЮФО ПО БАСКЕТБОЛУ

Сухум. 15 января 2026 г. Абхазия-Информ. Баскетбольная команда «Апсны» примет участие в третьем туре чемпионата Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, который стартует 16 января в Ставрополе. В рамках тура наша команда 17 января в 14:00 сыграет с «Машук-ПГУ» из Пятигорска, а 18 января в 10:00 встретится с грозненским «Динамо-Фарм».

Напомним, что в новом сезоне за звание сильнейшего борются семь команд: «Михайловский Вепрь» (Михайловск), «Донские Соколы-БАРС» (Новочеркасск), сборная команда ДНР (Донецкая Народная Республика), «Эльбрус» (Черкесск), «Машук-ПГУ» (Пятигорск), «Динамо-Фарм» (Грозный) и «Апсны».

Формат соревнований включает два этапа. На предварительном этапе команды проведут двухкруговой турнир, по итогам которого определятся позиции с 1-го по 7-е место. Финальный этап пройдет в формате плей-офф, где команды разыграют итоговые места и титул чемпиона.