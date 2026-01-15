 

июня 24 2024

КОМАНДА «АПСНЫ» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ТРЕТЬЕМ ТУРЕ ЧЕМПИОНАТА СКФО И ЮФО ПО БАСКЕТБОЛУ

Новости Четверг, 15 января 2026 14:16
КОМАНДА «АПСНЫ» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ТРЕТЬЕМ ТУРЕ ЧЕМПИОНАТА СКФО И ЮФО ПО БАСКЕТБОЛУ

Сухум. 15 января 2026 г. Абхазия-Информ. Баскетбольная команда «Апсны» примет участие в третьем туре чемпионата Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, который стартует 16 января в Ставрополе. В рамках тура наша команда 17 января в 14:00 сыграет с «Машук-ПГУ» из Пятигорска, а 18 января в 10:00 встретится с грозненским «Динамо-Фарм».

Напомним, что в новом сезоне за звание сильнейшего борются семь команд: «Михайловский Вепрь» (Михайловск), «Донские Соколы-БАРС» (Новочеркасск), сборная команда ДНР (Донецкая Народная Республика), «Эльбрус» (Черкесск), «Машук-ПГУ» (Пятигорск), «Динамо-Фарм» (Грозный) и «Апсны».

Формат соревнований включает два этапа. На предварительном этапе команды проведут двухкруговой турнир, по итогам которого определятся позиции с 1-го по 7-е место. Финальный этап пройдет в формате плей-офф, где команды разыграют итоговые места и титул чемпиона.

