ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ОТПРАВИЛАСЬ НА ГАСТРОЛИ ПО РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ОТПРАВИЛАСЬ НА ГАСТРОЛИ ПО РОССИИ

Сухум. 15 января 2026 г. Абхазия-Информ. Государственная хоровая капелла Республики Абхазия отправилась на гастроли по России. По пути в Нижний Новгород коллектив порадовал пассажиров рейса Сочи – Нижний Новгород репетицией и фрагментами выступлений.

С 16 по 19 января коллектив выступит в Нижнем Новгороде и Москве в рамках федеральной программы «Мы – Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации. Проект реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Капелла представит концертную программу «Музыкальные мосты Абхазии и России».

В программе – старинное абхазское христианское песнопение, народные песни «Песня скалы» и «Песня ранения», «Духовный концерт» Нодара Чанба, «Богородице Дево, радуйся» Сергея Рахманинова.

