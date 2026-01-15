Сухум. 15 января 2026 г. Абхазия-Информ. Государственная хоровая капелла Республики Абхазия отправилась на гастроли по России. По пути в Нижний Новгород коллектив порадовал пассажиров рейса Сочи – Нижний Новгород репетицией и фрагментами выступлений.