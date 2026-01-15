ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ОТПРАВИЛАСЬ НА ГАСТРОЛИ ПО РОССИИ
Сухум. 15 января 2026 г. Абхазия-Информ. Государственная хоровая капелла Республики Абхазия отправилась на гастроли по России. По пути в Нижний Новгород коллектив порадовал пассажиров рейса Сочи – Нижний Новгород репетицией и фрагментами выступлений.
С 16 по 19 января коллектив выступит в Нижнем Новгороде и Москве в рамках федеральной программы «Мы – Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации. Проект реализуется ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.
Капелла представит концертную программу «Музыкальные мосты Абхазии и России».
В программе – старинное абхазское христианское песнопение, народные песни «Песня скалы» и «Песня ранения», «Духовный концерт» Нодара Чанба, «Богородице Дево, радуйся» Сергея Рахманинова.
