У ГЛАВНОЙ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ ПРОЙДЕТ РЯД МЕРОПРИЯТИЙ
Сухум. 15 января 2026 г. Абхазия-Информ. Новогодняя ярмарка у главной елки страны продолжается. 15, 19 и 20 января организаторы приглашают жителей и гостей республики на зимние вечеринки с диджеем.
Будет:
– живая DJ-сета с танцевальной музыкой
– горячий чай
– тёплая компания и новогоднее настроение
– атмосферные огни и фото‑зона для классных кадров
Вход свободный.
15 января с 17:00 до 18:00 – национальный блок, с 18:00 до 23:00 музыкальная программа;
19 и 20 января с 18:00 до 23:00 музыкальная вечеринка с диджеем.
Последнее от Super User
- КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ В СЕЛЕ КАМАН
- 185 МЛН РУБЛЕЙ НАПРАВЛЕНО НА ЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН АБХАЗИИ В 2025 ГОДУ
- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ОТПРАВИЛАСЬ НА ГАСТРОЛИ ПО РОССИИ
- КОМАНДА «АПСНЫ» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ТРЕТЬЕМ ТУРЕ ЧЕМПИОНАТА СКФО И ЮФО ПО БАСКЕТБОЛУ
- 31 ТЫС. 304 ТОННЫ МАНДАРИНОВ ВЫВЕЗЕНО ИЗ АБХАЗИИ С НАЧАЛА ЦИТРУСОВОГО СЕЗОНА