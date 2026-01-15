У ГЛАВНОЙ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ ПРОЙДЕТ РЯД МЕРОПРИЯТИЙ

Сухум. 15 января 2026 г. Абхазия-Информ. Новогодняя ярмарка у главной елки страны продолжается. 15, 19 и 20 января организаторы приглашают жителей и гостей республики на зимние вечеринки с диджеем.

– живая DJ-сета с танцевальной музыкой

– горячий чай

– тёплая компания и новогоднее настроение

– атмосферные огни и фото‑зона для классных кадров

Вход свободный.

15 января с 17:00 до 18:00 – национальный блок, с 18:00 до 23:00 музыкальная программа;

19 и 20 января с 18:00 до 23:00 музыкальная вечеринка с диджеем.