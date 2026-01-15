 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

У ГЛАВНОЙ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ ПРОЙДЕТ РЯД МЕРОПРИЯТИЙ

Новости Четверг, 15 января 2026 15:59
У ГЛАВНОЙ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ ПРОЙДЕТ РЯД МЕРОПРИЯТИЙ

Сухум. 15 января 2026 г. Абхазия-Информ. Новогодняя ярмарка у главной елки страны продолжается. 15, 19 и 20 января организаторы приглашают жителей и гостей республики на зимние вечеринки с диджеем.

Будет:

– живая DJ-сета с танцевальной музыкой

– горячий чай

– тёплая компания и новогоднее настроение

– атмосферные огни и фотозона для классных кадров  

Вход свободный.

15 января с 17:00 до 18:00 – национальный блок, с 18:00 до 23:00 музыкальная программа;

19 и 20 января с 18:00 до 23:00 музыкальная вечеринка с диджеем.

