185 МЛН РУБЛЕЙ НАПРАВЛЕНО НА ЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН АБХАЗИИ В 2025 ГОДУ
Новости Четверг, 15 января 2026 16:05
Сухум. 15 января 2026 г. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба сообщил об итогах реализации программы лечения жителей внутри республики и за ее пределами.
За 2025 год на эти цели было выделено и практически полностью освоено более 185 млн рублей.
По данным ведомства, квалифицированную медицинскую помощь получил 1321 человек.
