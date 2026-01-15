 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

185 МЛН РУБЛЕЙ НАПРАВЛЕНО НА ЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН АБХАЗИИ В 2025 ГОДУ

Новости Четверг, 15 января 2026 16:05
185 МЛН РУБЛЕЙ НАПРАВЛЕНО НА ЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН АБХАЗИИ В 2025 ГОДУ

Сухум. 15 января 2026 г. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба сообщил об итогах реализации программы лечения жителей внутри республики и за ее пределами.

За 2025 год на эти цели было выделено и практически полностью освоено более 185 млн рублей.

По данным ведомства, квалифицированную медицинскую помощь получил 1321 человек.

