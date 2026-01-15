 

Сухум. 15 января 2026 г. Абхазия-Информ. Крещенские купания в селе Каман начнутся 18 января в 23:00. Традиционный обряд пройдет у святого источника.

Как сообщил глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплиаа, верующие также могут окунуться в реки и море для духовного очищения.

Для обеспечения безопасности у источника будут дежурить спасатели МЧС и медицинская бригада.

Место проведения оборудуют световой башней для комфортного пребывания граждан в ночное время.

