КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ В СЕЛЕ КАМАН
Новости Четверг, 15 января 2026 16:12
Сухум. 15 января 2026 г. Абхазия-Информ. Крещенские купания в селе Каман начнутся 18 января в 23:00. Традиционный обряд пройдет у святого источника.
Как сообщил глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплиаа, верующие также могут окунуться в реки и море для духовного очищения.
Для обеспечения безопасности у источника будут дежурить спасатели МЧС и медицинская бригада.
Место проведения оборудуют световой башней для комфортного пребывания граждан в ночное время.
Последнее от Super User
