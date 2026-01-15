 

ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Сухум. 15 января 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел совещание с вице-премьерами правительства, на котором обозначил ключевые направления деятельности правительства в 2026 году. Премьер-министр отметил, что правительство подготовит подробный итоговый отчет о проделанной работе за прошлый год и реализованных мерах социально-экономического развития страны.

«Полный отчет о деятельности правительства, достигнутых результатах и реализованных мерах мы опубликуем к концу месяца. Есть о чем сказать, и есть что еще необходимо сделать», – заявил Владимир Делба.

Глава правительства подчеркнул, что новый год начался с активной работы по ключевым направлениям, связанным с выполнением Послания президента Республики Абхазия.

«Самое главное – это поручения главы государства в целях реализации Послания президента. Напоминаю, что по ряду позиций сроки крайне сжатые – до середины 2026 года, а по некоторым – и раньше», – отметил премьер-министр.

В числе приоритетных направлений 2026 года - развитие сельских территорий, государственная поддержка молодых семей и улучшение жилищных условий граждан. Программы по развитию сельского хозяйства и улучшению жилищных условий граждан впервые получили статус государственных.

Владимир Делба напомнил о предложении президента консолидировать средства программы «Жилище-2026-2028» и программы, финансируемой за счет средств бюджета Фонда репатриации для расширения поддержки молодых семей и других категорий граждан.

Также обсуждены меры по поддержке семей при рождении детей. Владимир Делба сообщил, что в соответствии с задачами, озвученными президентом, в текущем году размер выплаты при рождении ребенка должен быть доведён до 50 000 рублей.

«В декабре мы поддержали инициативу Фонда социального страхования и увеличили выплату с 28 до 35 тысяч рублей. До конца года мы обязаны довести ее до 50 тысяч рублей для работающих родителей», – сказал глава правительства.

Премьер-министр отметил положительные результаты в бесперебойном энергообеспечении населения и сообщил о начале установки приборов учета электроэнергии.

«Уровень собираемости – важная позиция. Работа по борьбе с незаконными подключениями, включая майнинговое оборудование, продолжается. В текущий год мы вошли без ограничительных мер, и рассчитываем сохранить этот результат», – сказал Владимир Делба.

На совещании обсудили мероприятия в сфере культуры, спорта и молодежной политики, а также вопросы подготовки к курортному сезону.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

