ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСКОМИТЕТА ПО СТАТИСТИКЕ

Новости Четверг, 15 января 2026 19:07
ВЛАДИМИР ДЕЛБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСКОМИТЕТА ПО СТАТИСТИКЕ

Сухум. 15 января 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел встречу с председателем Государственного комитета по статистике Камой Гогия. На встрече обсудили вопросы подготовки годовой отчетности, о порядке ее предоставления и полноте формирования данных, отраженных в отчетности, а также возможные проблемы при формировании статистической отчетности и пути их решения.

Также остановились на вопросах электронного документооборота и вопросах, касаемых усиления мер административной ответственности за нарушение предоставления статистических данных и отчётности.

На встрече также обсудили этапы подготовки к проведению переписи населения Абхазии в 2030 году.

Об этом сообщает сайт КМ.

