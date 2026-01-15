ВЛАДИМИР ДЕЛБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСКОМИТЕТА ПО СТАТИСТИКЕ

Сухум. 15 января 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел встречу с председателем Государственного комитета по статистике Камой Гогия. На встрече обсудили вопросы подготовки годовой отчетности, о порядке ее предоставления и полноте формирования данных, отраженных в отчетности, а также возможные проблемы при формировании статистической отчетности и пути их решения.