БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ВРУЧЕНО ГРАЖДАНИНУ УЗБЕКИСТАНА

Сухум. 15 января 2026 г. Абхазия-Информ. Гражданину Узбекистана Фахридину Суярову, спасшему во время пожара ветерана Великой Отечественной войны Евдокию Котлярову, вручили благодарственное письмо от администрации Гагрского района.

Несмотря на опасность, Суяров проник в задымлённое помещение и вынес пострадавшую в безопасное место.

За героический поступок Суярову было вручено благодарственное письмо и денежное вознаграждение от Гагрской администрации.