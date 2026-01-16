 

РУСЛАН ХАШБА СТАЛ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ ЧЕМПИОНАТА МИРА ЛИГИ ACBJJ

Новости Пятница, 16 января 2026 17:24
РУСЛАН ХАШБА СТАЛ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ ЧЕМПИОНАТА МИРА ЛИГИ ACBJJ

Сухум. 16 января 2026 г. Абхазия-Информ. Наш соотечественник Руслан Хашба стал серебряным призером чемпионата мира лиги ACBJJ, который проходил в Санкт-Петербурге. В соревнованиях приняли участие более 5500 спортсменов со всего мира.

Руслан выступал в весовой категории до 90 кг среди обладателей коричневых поясов.

Спустя несколько дней спортсмен был официально аттестован на черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Аттестацию провел профессор из Бразилии – Леопольдо Пирес Барбоза.

