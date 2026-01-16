Сухум. 16 января 2026 г. Абхазия-Информ. Наш соотечественник Руслан Хашба стал серебряным призером чемпионата мира лиги ACBJJ, который проходил в Санкт-Петербурге. В соревнованиях приняли участие более 5500 спортсменов со всего мира.