СУХУМСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ПЕРЕДАЛИ АВТОМОБИЛЬ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Сухум. 16 января 2026 г. Абхазия-Информ. Сухумской городской клинической больнице передан современный автомобиль скорой медицинской помощи. Новая машина оснащена всем необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи на догоспитальном этапе и позволит сократить время прибытия медиков к пациентам. Это подарок Абхазии от руководства Санкт-Петербурга.
Как отметил замглавы столицы Астамур Ашуба, медицина для руководства администрации – одно из приоритетных направлений, которому и впредь будет уделяться особое внимание.
Главврач сухумской городской клинической больницы Вячеслав Абухба поблагодарил всех причастных за подарок, назвав его нужным и весьма своевременным.