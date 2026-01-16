 

СУХУМСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ПЕРЕДАЛИ АВТОМОБИЛЬ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Новости Пятница, 16 января 2026 17:27
СУХУМСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ПЕРЕДАЛИ АВТОМОБИЛЬ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Сухум. 16 января 2026 г. Абхазия-Информ. Сухумской городской клинической больнице передан современный автомобиль скорой медицинской помощи. Новая машина оснащена всем необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи на догоспитальном этапе и позволит сократить время прибытия медиков к пациентам. Это подарок Абхазии от руководства Санкт-Петербурга.

Как отметил замглавы столицы Астамур Ашуба, медицина для руководства администрации – одно из приоритетных направлений, которому и впредь будет уделяться особое внимание.

Главврач сухумской городской клинической больницы Вячеслав Абухба поблагодарил всех причастных за подарок, назвав его нужным и весьма своевременным.

