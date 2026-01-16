СУХУМСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ПЕРЕДАЛИ АВТОМОБИЛЬ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Сухум. 16 января 2026 г. Абхазия-Информ. Сухумской городской клинической больнице передан современный автомобиль скорой медицинской помощи. Новая машина оснащена всем необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи на догоспитальном этапе и позволит сократить время прибытия медиков к пациентам. Это подарок Абхазии от руководства Санкт-Петербурга.