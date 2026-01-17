В КМ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Сухум. 17 января 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел совещание, посвященное реализации мер по поддержке сельских территорий, развитию сельского хозяйства в рамках объявленного президентом Года села. В совещании приняли участие руководитель Администрации президента Беслан Эшба, вице-премьеры Джансух Нанба и Вараздат Миносян, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, министр финансов Саид Губаз, министр экономики Теймураз Миквабия.

«Поддержка сельских территорий, поддержка крестьян, сельчан – это ключевая позиция в социально-экономическом развитии нашей страны, так как сельское хозяйство является из главных отраслей экономики, которая должна способствовать и стимулировать рост экономики. Глава государства в своем Послании обозначил это как одним из главных приоритетов в поддержку села. По предложению президента, программа развития сельского хозяйства в текущем году будет иметь статус государственной», – сказал Владимир Делба.

Премьер-министр предложил создать рабочую группу, которая будет координировать взаимодействие ведомств по реализации программы государственной поддержки села.

Руководитель Администрации президента поддержал идею создания рабочей группы.

«Есть задачи, которые касаются и инфраструктуры села и функционирования ФАПов, участия жителей сел непосредственно в производстве сельскохозяйственной продукции, гарантированного сбыта продукции и многого другого. Также было объявлено о том, что сельскому учителю должно быть уделено внимание относительно льгот, и так далее. Вопросов много, и они в своём роде межведомственные. Поэтому рабочая группа самая удобная для этого форма. Здесь ключевой уполномоченный орган – Министерство сельского хозяйства», – сказал Беслан Эшба.

На совещании обсудили конкретные вопросы, связанные с реализацией мероприятий по развитию сельских территорий.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.