июня 24 2024

января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

октября 14 2023
июля 15 2020
Абхазия Информ

ЗАУР ГВАДЖАВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ ЕЖЕГОДНОМУ ПОСЛАНИЮ И.О. ПРЕЗИДЕНТА ВЕНЕСУЭЛЫ

Новости Суббота, 17 января 2026 13:29
ЗАУР ГВАДЖАВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ ЕЖЕГОДНОМУ ПОСЛАНИЮ И.О. ПРЕЗИДЕНТА ВЕНЕСУЭЛЫ

Сухум. 17 января 2026 г. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла Заур Гваджава по приглашению Министерства иностранных дел Венесуэлы принял участие в специальном заседании, посвященном ежегодному посланию исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес Гомес.

Выступление было посвящено итогам 2025 года и планам по защите суверенитета страны.

Родригес подчеркнула, что выступает от имени Николаса Мадуро для обеспечения административной преемственности и стабильности.

В ходе своего выступления Делси Родригес четко обозначила обновленную позицию Венесуэлы на международной арене, сделав акцент на суверенитете и готовности к прагматичному диалогу.

Исполняющая обязанности президента начала с обращения к законодателям, подчеркнув важность национального единства: «Я приветствую те секторы оппозиции, которые присоединились к работе в этом законодательном периоде, а также тех депутатов, которые работали в предыдущем созыве. С большой ответственностью я заявляю: в Венесуэле формируется новая политика. Я прошу послов и дипломатических представителей передать своим столицам и всему миру правду о нашей стране».

Касаясь международной повестки, Делси Родригес была категорична в вопросах суверенитета. Она подчеркнула право Каракаса на многовекторную политику, несмотря на сложную геополитическую обстановку и давление.

«Венесуэла имеет суверенное право на отношения с Китаем, Россией, Кубой, Ираном, а также с Соединенными штатами», – заявила она, отметив, что это право незыблемо даже в условиях текущей военной агрессии.

Родригес подтвердила готовность к сотрудничеству при соблюдении принципа невмешательства: «Не нужно бояться дипломатии. Мы готовы вести диалог на основе взаимного уважения и защиты достоинства нашего народа. Сегодня, как никогда прежде, Венесуэла сохраняет верность своим принципам. Если мне придется ехать в Вашингтон, я сделаю это с достоинством, символизирующим венесуэльский народ – стоя, а не на коленях».

