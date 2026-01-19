ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2025 ГОД

Сухум. 19 января 2026 г. Абхазия-Информ. Министр финансов Саид Губаз доложил премьер-министру Владимиру Делба об основных итогах исполнения государственного и республиканского бюджетов за 2025 год. В отличие от предыдущих лет, в 2025 году бюджет исполнялся достаточно спокойно и стабильно, что повлияло на его показатели, сказал министр финансов.