ИТОГИ РАБОТЫ МНС ЗА 2025 ГОД МЕДИА

ИТОГИ РАБОТЫ МНС ЗА 2025 ГОД
Сухум. 19 января 2026 г. Абхазия-Информ. Министр по налогам и сборам Эдгар Бения представил премьер-министру отчёт об итогах работы МНС за 2025 год.
Доходы бюджетной системы Республики Абхазия, администрируемые Министерством за 2025 год выросли на 935 млн 451 тысячу рублей по сравнению с показателями 2024 года и составили 7 млрд 356 млн рублей при плановых показателях за 2025 год 6 млрд 935 млн рублей. Выполнение плановых показателей составило 106 %.
На начало 2026 года сумма задолженностей по налоговым платежам составляет более 2 млрд рублей.
Работа с задолженностью является ключевой в работе Министерства по налогам и сборам, сказал премьер-министр Владимир Делба.
«Налогообложение должно быть справедливым, прозрачным, понятным и предсказуемым. Мы не должны взимать налоги в бюджет практически с одних и тех же налогоплательщиков. При этом какие-то оговорки делать, либо не полностью администрировать по другим налогоплательщикам, ставить их в категорию должников. С этим надо конкретно работать и мы тогда получим результат. Каждый уплаченный рубль – это новые возможности. Мы за счёт этих средств можем повысить заработную плату, пенсионное обеспечение, провести новые расходы, и т.д.», – сказал премьер-министр.
«Рост задолженности – это упущенные возможности государства», – добавил Владимир Делба.
