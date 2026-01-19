ИТОГИ РАБОТЫ МНС ЗА 2025 ГОД МЕДИА

Сухум. 19 января 2026 г. Абхазия-Информ. Министр по налогам и сборам Эдгар Бения представил премьер-министру отчёт об итогах работы МНС за 2025 год.

Доходы бюджетной системы Республики Абхазия, администрируемые Министерством за 2025 год выросли на 935 млн 451 тысячу рублей по сравнению с показателями 2024 года и составили 7 млрд 356 млн рублей при плановых показателях за 2025 год 6 млрд 935 млн рублей. Выполнение плановых показателей составило 106 %.