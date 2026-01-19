 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Январь 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИТОГИ РАБОТЫ МНС ЗА 2025 ГОД МЕДИА

Новости Понедельник, 19 января 2026 14:44
Оцените материал
(0 голосов)
ИТОГИ РАБОТЫ МНС ЗА 2025 ГОД МЕДИА

Сухум. 19 января 2026 г. Абхазия-Информ. Министр по налогам и сборам Эдгар Бения представил премьер-министру отчёт об итогах работы МНС за 2025 год.

Доходы бюджетной системы Республики Абхазия, администрируемые Министерством за 2025 год выросли на 935 млн 451 тысячу рублей по сравнению с показателями 2024 года и составили 7 млрд 356 млн рублей при плановых показателях за 2025 год 6 млрд 935 млн рублей. Выполнение плановых показателей составило 106 %.

На начало 2026 года сумма задолженностей по налоговым платежам составляет более 2 млрд рублей.

Работа с задолженностью является ключевой в работе Министерства по налогам и сборам, сказал премьер-министр Владимир Делба.

«Налогообложение должно быть справедливым, прозрачным, понятным и предсказуемым. Мы не должны взимать налоги в бюджет практически с одних и тех же налогоплательщиков. При этом какие-то оговорки делать, либо не полностью администрировать по другим налогоплательщикам, ставить их в категорию должников. С этим надо конкретно работать и мы тогда получим результат. Каждый уплаченный рубль – это новые возможности. Мы за счёт этих средств можем повысить заработную плату, пенсионное обеспечение, провести новые расходы, и т.д.», – сказал премьер-министр.

«Рост задолженности – это упущенные возможности государства», – добавил Владимир Делба.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 19 января 2026 14:47

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2025 ГОД ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГМС ЗА 2025 ГОД »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.