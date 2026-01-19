 

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГМС ЗА 2025 ГОД

Понедельник, 19 января 2026
Сухум. 19 января 2026 г. Абхазия-Информ. Государственная миграционная служба Республики Абхазия выполнила годовое плановое задание за 2025 г 130,30%

При годовом плане 195 млн рублей в республиканский бюджет поступило более 254 млн рублей.

