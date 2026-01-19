В МИНОБОРОНЫ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ПРИНЯТИЯ ВОЕННОЙ ПРИСЯГИ
Сухум. 19 января 2026 г. Абхазия-Информ. На плацу Министерства обороны Республики Абхазия состоялась торжественная церемония принятия Военной присяги. В верности Родине поклялись новобранцы, призванные в ряды Вооруженных сил в ходе осенней призывной кампании.
Ранее в учебном центре Минобороны призывники успешно прошли курс молодого бойца. Под руководством опытных инструкторов они освоили азы строевой, физической и огневой подготовки, а также изучили положения общевоинских уставов.
После завершения церемонии военнослужащие были распределены по воинским частям и подразделениям Министерства обороны для дальнейшего прохождения службы.
