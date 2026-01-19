ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МЧС ОБЕСПЕЧИВАЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВОДОСВЯТНОГО МОЛЕБНА

Сухум. 19 января 2026 г. Абхазия-Информ. Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям обеспечивали безопасность при проведении водосвятного молебна в праздник Богоявления в селе Каман Сухумского района. Министр ЧС Лев Квициния отметил, что спасатели развернули световые башни освещения, пункт обогрева, желающие могли выпить горячий чай.