ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МЧС ОБЕСПЕЧИВАЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВОДОСВЯТНОГО МОЛЕБНА

Понедельник, 19 января 2026 14:55
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МЧС ОБЕСПЕЧИВАЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВОДОСВЯТНОГО МОЛЕБНА

Сухум. 19 января 2026 г. Абхазия-Информ. Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям обеспечивали безопасность при проведении водосвятного молебна в праздник Богоявления в селе Каман Сухумского района. Министр ЧС Лев Квициния отметил, что спасатели развернули световые башни освещения, пункт обогрева, желающие могли выпить горячий чай.

Сотрудники медуправления МЧС Абхазии также несли дежурство у источника Святого Василиска.

