ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ НАЦГАЛЕРЕИ

Понедельник, 19 января 2026 14:56
Сухум. 19 января 2026 г. Абхазия-Информ. Министр культуры Республики Абхазия Даур Кове провел рабочее совещание с руководством Национальной картинной галереи, во главе с директором Сурамом Сакания. В ходе встречи обсуждались ключевые вопросы дальнейшего развития галереи и предстоящих мероприятий.

Одним из решений стало назначение Елены Лабахуа на должность заместителя директора по научной работе. Она будет курировать научные исследования и развитие образовательных программ галереи.

Министр также поручил руководству галереи проработать план организации выставок и мастер-классов на ближайший год. Эти мероприятия должны способствовать повышению интереса к искусству и привлечению новой аудитории, а также укреплению позиций галереи как культурного центра.

Участники встречи также обсудили вопросы сотрудничества с другими культурными учреждениями и возможность внедрения новых технологий для улучшения взаимодействия с посетителями.

