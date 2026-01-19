ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ НАЦГАЛЕРЕИ

Сухум. 19 января 2026 г. Абхазия-Информ. Министр культуры Республики Абхазия Даур Кове провел рабочее совещание с руководством Национальной картинной галереи, во главе с директором Сурамом Сакания. В ходе встречи обсуждались ключевые вопросы дальнейшего развития галереи и предстоящих мероприятий.

Одним из решений стало назначение Елены Лабахуа на должность заместителя директора по научной работе. Она будет курировать научные исследования и развитие образовательных программ галереи.

Министр также поручил руководству галереи проработать план организации выставок и мастер-классов на ближайший год. Эти мероприятия должны способствовать повышению интереса к искусству и привлечению новой аудитории, а также укреплению позиций галереи как культурного центра.

Участники встречи также обсудили вопросы сотрудничества с другими культурными учреждениями и возможность внедрения новых технологий для улучшения взаимодействия с посетителями.