ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА АБХАЗИИ ВЫСТУПИЛА НА XIX РОЖДЕСТВЕНСКОМ ХОРОВОМ СОБОРЕ
Сухум. 19 января 2026 г. Абхазия-Информ. Государственная хоровая капелла Республики Абхазия приняла участие в великом торжестве – 19-ом Рождественском хоровом соборе в Нижнем Новгороде. Гастроли капеллы проходят при поддержке Министерств культуры Абхазии и России, РОСКОНЦЕРТА и лично президента Абхазии Бадры Гунба.
16 января в Кафедральном соборе св. Александра Невского состоялся Рождественский хоровой собор 2026 года. Для нас была честь стать частью этого светлого духовного праздника.
Как отметил в своём слове высокопреосвященнейший митрополит, «это было не просто концертное выступление, а служение Богу, это высокая миссия, которую несёт в себе хоровое пение».
Под управлением художественного руководителя и главного дирижера Нодара Чанба в программе собора прозвучали на абхазском языке:
«Амин» старинное абхазское песнопение;
«Молим Тебя, Святая Мария» (музыка К. Ченгелия);
«Моление Богу» (Духовный концерт, 1 и 5 части, музыка Нодара Чанба).
По завершении митрополит вручил руководству капеллы Архиерейскую грамоту- высокую награду за вклад в духовную культуру.
Вечером тоже же дня капелла выступила совместно с камерным хором «Нижний Новгород» под управлением дирижера Ивана Михайловича Стрельникова. Примечательно, что этот коллектив давал концерт в государственной филаррмонии в Сухуме этим летом, в рамках программы «дни нижнего Новгорода в Сухуме».
Уже завтра капелла отправится в Москву, где 19 января выступит в Храме Христа спасителя и 20 января даст концерт с известными российскими музыкантами Александром Соловьевым и виолончелистом Александром Князевым.
