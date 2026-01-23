 

Новости Пятница, 23 января 2026 18:44

Пятница, 23 января 2026 18:44
ПЛАНОВЫЕ УЧЕНИЯ МЧС АБХАЗИИ ЗАВЕРШИЛИСЬ

Сухум. 23 января 2026 г. Абхазия-Информ. Завершились плановые учения МЧС Абхазии в Рицинском национальном парке. В ходе маневров спасатели отработали сценарии оказания помощи терпящим бедствие на воде и эвакуации пострадавших.

Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, подводя итоги учений, дал высокую оценку действиям личного состава, отметив профессионализм и оперативность сотрудников при выполнении поставленных задач.

За ходом учений наблюдал вице-премьер Роберт Киут.

«Подобные мероприятия имеют ключевое значение, так как в республике периодически происходят чрезвычайные ситуации. Отработка действий в особо сложных условиях горной местности позволит подразделениям МЧС максимально оперативно решать задачи по ликвидации ЧС любого характера и в любой локации», – отметил Киут.

Учения на территории Рицинского реликтового национального парка проводятся для отработки навыков спасения в сложных условиях горно-лесистой местности и в водной акватории.

Регулярное проведение учений в одном из самых посещаемых туристических объектов страны позволяет поддерживать постоянную готовность подразделений к реагированию на любые чрезвычайные ситуации.

