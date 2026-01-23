ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ НА Т/П «ПСОУ»

Сухум. 23 января 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудниками ОБК и ТП т/п Псоу ГТК в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта по направлению «импорт» был досмотрен автомобиль марки «SUZUKI WAGON R» с государственным регистрационным знаком «Е012ВН323», управляемый гражданином Российской Федерации Элларяном С.Д., проживающим в п. Цандрипш Гагрского района.