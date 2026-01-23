НЕЗАКОННО ХРАНИМОЕ ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ, КРАЖА, НАРКОТИКИ...

Сухум. 23 января 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе обследования жилища, принадлежащего Кутелия Дмитрию Валерьевичу, 1987г.р., сотрудниками УУР МВД Абхазии обнаружены патроны россыпью калибра 5.45мм, автомат системы «Калашникова». Также в ходе обследования комнаты в прикроватной тумбочке обнаружен пистолет системы револьвер без номерных обозначений с 3 патронами калибра 9мм к нему, ручные гранаты с запалами, пистолет барабанного типа, снаряженный одним патроном 5,6 мм и малокалиберная винтовка ТОЗ-8.

Согласно исследованию ЭКЦ МВД РА все изъятое оружие технически исправно и к производству выстрелов пригодно, а патроны являются боевыми.

В отношении Дмитрия Кутелия по ч. 1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину, уличен житель г. Гагра, 1979 г.р., Шамба Роман Резович. Последний был задержан по горячим следам в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по Гагрскому району. Гражданин подозревается в краже двух колес с автомобиля, припаркованного по ул. Абазгаа в г. Гагра. Роман Шамба уже дал признательные показания, похищенное обнаружено и изъято.

Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 2 ст. 155 УК РА, проводит ОД УВД по Гагрскому району. На время предварительного расследования Шамба ограничен подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

У гражданина Джикия Кахабера Валерьяновича, 1976 г.р. изъято незаконно приобретенное и ввезенное на территорию Республики Абхазия наркотическое средство в крупном размере.

Вышеназванный гражданин был задержан сотрудниками ОУР УВД по Гагрскому району совместно с сотрудниками ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК РА после пересечения зоны таможенного контроля.

Согласно справке эксперта ЭКЦ МВД РА, изъятое в ходе личного досмотра гражданина Джикия вещество является наркотическим средством «Бупренорфин».

Судом Гагрского района Кахабер Джикия санкционирован к содержанию под стражей. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 223 и п. «а» ч. 2 ст. 224 прим.1 УК РА проводит следственное подразделение Гагрского РУВД.

