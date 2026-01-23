В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «НАСТАВНИКИ ДЕТСТВА»

Сухум. 23 января 2026 г. Абхазия-Информ. По всей республике начали работу 18 педагогов-наставников, прошедших специальный отбор. Они приступили к своим обязанностям в рамках нового республиканского проекта «Наставники детства Абхазии». В ходе работы педагоги изучают современные воспитательные технологии, интерактивные инструменты и игровые модели, чтобы сделать образовательный процесс более актуальным для детей.

Директор лицея-интерната Лариса Накопия, в стенах которого также реализуется инициатива, положительно оценила начало проекта: «Наше учебное заведение выполняет огромную роль для многодетных семей и других категорий, нуждающихся в социальной поддержке. Проект наставников поможет нам в становлении личности учеников».

Она подчеркнула важность сохранения идентичности, патриотизма и дружбы.

Участница проекта, педагог-наставник Гунда Гунба поблагодарила организаторов проекта, которые дали такую возможность внедрить инициативу в абхазских школах.

«Именно этого нам не хватало», – подчеркнула она.

Проект реализуется при поддержке России. В июле 2025 года на совещании в Администрации президента Абхазии с участием первого замруководителя АП России Сергея Кириенко обсуждалась его реализация. Ранее абхазские специалисты проходили обучение в том числе в российском центре «Артек», используя методики федерального проекта «Навигаторы детства».

Проект «Навигаторы Детства» – это уникальная инициатива, направленная на поддержку талантливых детей и подростков по всей стране, чтобы создать пространство, где каждый ребенок сможет раскрыть свои способности и найти свое призвание.

Под руководством опытных наставников, обучающиеся получают возможность развивать творческие способности и профессиональные навыки в различных областях.

Миссия наставника заключается в том, чтобы помочь каждому ребенку раскрыть свой потенциал. Создаются условия для всестороннего развития личности через кружки, секции и образовательные мероприятия, которые способствуют не только обучению, но и формированию уверенности в себе, командного духа и креативного мышления.