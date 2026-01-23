 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «НАСТАВНИКИ ДЕТСТВА»

Новости Пятница, 23 января 2026 18:23
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «НАСТАВНИКИ ДЕТСТВА»

Сухум. 23 января 2026 г. Абхазия-Информ. По всей республике начали работу 18 педагогов-наставников, прошедших специальный отбор. Они приступили к своим обязанностям в рамках нового республиканского проекта «Наставники детства Абхазии». В ходе работы педагоги изучают современные воспитательные технологии, интерактивные инструменты и игровые модели, чтобы сделать образовательный процесс более актуальным для детей.

Директор лицея-интерната Лариса Накопия, в стенах которого также реализуется инициатива, положительно оценила начало проекта: «Наше учебное заведение выполняет огромную роль для многодетных семей и других категорий, нуждающихся в социальной поддержке. Проект наставников поможет нам в становлении личности учеников».

Она подчеркнула важность сохранения идентичности, патриотизма и дружбы.

Участница проекта, педагог-наставник Гунда Гунба поблагодарила организаторов проекта, которые дали такую возможность внедрить инициативу в абхазских школах.

«Именно этого нам не хватало», – подчеркнула она.

Проект реализуется при поддержке России. В июле 2025 года на совещании в Администрации президента Абхазии с участием первого замруководителя АП России Сергея Кириенко обсуждалась его реализация. Ранее абхазские специалисты проходили обучение в том числе в российском центре «Артек», используя методики федерального проекта «Навигаторы детства».

Проект «Навигаторы Детства» – это уникальная инициатива, направленная на поддержку талантливых детей и подростков по всей стране, чтобы создать пространство, где каждый ребенок сможет раскрыть свои способности и найти свое призвание.

Под руководством опытных наставников, обучающиеся получают возможность развивать творческие способности и профессиональные навыки в различных областях.

Миссия наставника заключается в том, чтобы помочь каждому ребенку раскрыть свой потенциал. Создаются условия для всестороннего развития личности через кружки, секции и образовательные мероприятия, которые способствуют не только обучению, но и формированию уверенности в себе, командного духа и креативного мышления.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 23 января 2026 18:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « «ФАНТАСМАГОРЦЫ» ПРОШЛИ ВО ВТОРОЙ ТУР ФЕСТИВАЛЯ КОМАНД КВН «КИВИН-2026» НЕЗАКОННО ХРАНИМОЕ ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ, КРАЖА, НАРКОТИКИ... »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.