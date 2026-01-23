«ФАНТАСМАГОРЦЫ» ПРОШЛИ ВО ВТОРОЙ ТУР ФЕСТИВАЛЯ КОМАНД КВН «КИВИН-2026»
Новости Пятница, 23 января 2026 18:20
Сухум. 23 января 2026 г. Абхазия-Информ. Сборная Абхазии «Фантасмагорцы» прошла во второй тур 37-го Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2026»
В фестивале приняли участие 630 команд, из которых во второй тур были отобраны 25.
Как сообщил руководитель команды Миха Цкуа, уже сегодня «Фантасмагорцы» представят программу следующего тура редакторам.
Второй тур фестиваля пройдёт 25–26 января. Дата выступления нашей команды пока не определена.