 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Март 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

«ФАНТАСМАГОРЦЫ» ПРОШЛИ ВО ВТОРОЙ ТУР ФЕСТИВАЛЯ КОМАНД КВН «КИВИН-2026»

Новости Пятница, 23 января 2026 18:20
Оцените материал
(0 голосов)
«ФАНТАСМАГОРЦЫ» ПРОШЛИ ВО ВТОРОЙ ТУР ФЕСТИВАЛЯ КОМАНД КВН «КИВИН-2026»

Сухум. 23 января 2026 г. Абхазия-Информ. Сборная Абхазии «Фантасмагорцы» прошла во второй тур 37-го Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2026»

В фестивале приняли участие 630 команд, из которых во второй тур были отобраны 25.

Как сообщил руководитель команды Миха Цкуа, уже сегодня «Фантасмагорцы» представят программу следующего тура редакторам.

Второй тур фестиваля пройдёт 25–26 января. Дата выступления нашей команды пока не определена.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 23 января 2026 18:22

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ГК ПО РЕПАТРИАЦИИ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДИАСПОРЫ В АБХАЗИИ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «НАСТАВНИКИ ДЕТСТВА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.