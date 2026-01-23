«ФАНТАСМАГОРЦЫ» ПРОШЛИ ВО ВТОРОЙ ТУР ФЕСТИВАЛЯ КОМАНД КВН «КИВИН-2026»

Сухум. 23 января 2026 г. Абхазия-Информ. Сборная Абхазии «Фантасмагорцы» прошла во второй тур 37-го Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2026»

В фестивале приняли участие 630 команд, из которых во второй тур были отобраны 25.